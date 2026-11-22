IL CASO Non è gradita dalle mamme, il parroco rifiuta la cresima a una 13enne

La comunicazione dell’esclusione sarebbe arrivata attraverso una telefonata

Una vicenda che coinvolge una ragazzina di 13 anni, la sua famiglia e la comunità parrocchiale di San Vito dei Normanni è arrivata all’attenzione dell’arcivescovo di Brindisi-Ostuni, monsignor Giovanni Intini. I genitori della minorenne hanno infatti deciso di rivolgersi direttamente alla guida della diocesi, chiedendo un intervento e una verifica su quanto accaduto nella chiesa di Santa Maria della Mercede, dove alla figlia sarebbe stata negata la possibilità di proseguire il percorso di catechesi in preparazione alla Cresima.Al centro della contestazione c’è la decisione del parroco, don Nunzio Masiello, che inizialmente avrebbe consentito alla ragazza di partecipare agli incontri, anche attraverso momenti individuali e attività insieme al gruppo. Successivamente, però, la posizione sarebbe cambiata. Secondo quanto riferito dalla famiglia, il sacerdote avrebbe spiegato di aver ricevuto segnalazioni e manifestazioni di preoccupazione da parte di alcune mamme che collaborano con la parrocchia.La comunicazione dell’esclusione sarebbe arrivata attraverso una telefonata. In quell’occasione, il parroco avrebbe informato i genitori che la tredicenne non avrebbe più potuto frequentare il gruppo della Cresima nella chiesa di Santa Maria della Mercede e che avrebbe dovuto continuare il percorso religioso in un’altra parrocchia.Una decisione che avrebbe lasciato la famiglia senza risposte precise sulle ragioni concrete alla base dell’allontanamento. Stando alla ricostruzione dei genitori, non sarebbero stati indicati con chiarezza comportamenti specifici attribuiti alla ragazza, ma sarebbero state richiamate preoccupazioni manifestate da altri nuclei familiari.Nel corso della conversazione telefonica, don Nunzio Masiello avrebbe spiegato di aver inizialmente accolto la minorenne perché non era a conoscenza di alcune vicende che sarebbero avvenute in ambito scolastico. Circostanze che, secondo quanto riferito al sacerdote da altre famiglie, avrebbero suscitato timori tra alcune mamme. Il parroco avrebbe quindi ritenuto opportuno evitare la frequentazione tra i ragazzi del gruppo, sostenendo che quella situazione avrebbe potuto avere conseguenze negative.La famiglia, dal canto suo, avrebbe fatto presente che la scelta sarebbe arrivata in un momento particolarmente delicato per la figlia, anche in relazione al suo percorso scolastico. I genitori ritengono che la condizione personale della ragazza avrebbe richiesto particolare attenzione e sensibilità, affinché potesse vivere l’esperienza religiosa senza sentirsi respinta, isolata o giudicata.È proprio su questi aspetti che si concentra la richiesta inviata all’arcivescovo: i genitori chiedono di fare chiarezza sulle motivazioni dell’esclusione e sulle modalità con cui è stata presa e comunicata la decisione. La vicenda pone al centro il delicato equilibrio tra le preoccupazioni espresse da alcune famiglie e il diritto di una minorenne a vivere il proprio cammino di formazione religiosa in un contesto accogliente.Ora la famiglia attende un riscontro dalla diocesi, auspicando che la situazione possa essere approfondita e che si possa individuare una soluzione capace di tutelare la ragazza e la sua serenità.