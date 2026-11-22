L'ACCORDO Neonato morto a Castellammare, l'Asl risarcirà

La vicenda è al centro di un’indagine della Procura di Torre Annunziata, che ha progressivamente ampliato il quadro degli accertamenti

Si apre un nuovo fronte nella vicenda della morte del piccolo Salvatore Abrunzo, il neonato di Torre Annunziata deceduto il 28 marzo 2024, dopo quaranta giorni di agonia seguiti al parto nell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Mentre prosegue il percorso giudiziario per accertare eventuali responsabilità penali, i genitori hanno avviato un confronto con l’Asl Napoli 3 Sud per ottenere il risarcimento dei danni subiti.Rachele Commesso e Ludovico Abrunzo, assistiti dall’avvocato Gennaro Ausiello, hanno formalizzato la richiesta di apertura di una trattativa con l’azienda sanitaria. La documentazione prodotta dai legali, comprese le perizie mediche, è attualmente al vaglio dell’Asl e della compagnia assicurativa incaricata di esaminare la vicenda. La famiglia attende ora una convocazione per avviare il confronto sulla possibile definizione della controversia in sede civile.Il procedimento risarcitorio procede parallelamente all’inchiesta penale e non ne modifica gli sviluppi. I genitori hanno inoltre scelto di costituirsi parte civile nel processo, riservandosi di agire anche davanti al giudice civile nei confronti dei sanitari coinvolti.Le accuse sull’assistenza durante il partoLa vicenda è al centro di un’indagine della Procura di Torre Annunziata, che ha progressivamente ampliato il quadro degli accertamenti. Secondo la ricostruzione accusatoria, durante il parto non sarebbero state eseguite dai medici presenti in sala operatoria le manovre necessarie a evitare le gravissime conseguenze poi riportate dal bambino. Il piccolo sarebbe rimasto in condizioni di sofferenza, fino a subire danni irreversibili.Ma gli approfondimenti investigativi non riguardano soltanto la gestione clinica del parto. Gli accertamenti della Guardia di Finanza, coordinati dalla sostituta procuratrice Marta Agostini e dal procuratore Nunzio Fragliasso, hanno portato alla contestazione di ulteriori condotte che, secondo l’ipotesi della Procura, sarebbero state finalizzate a modificare la ricostruzione degli eventi.Tra gli aspetti più delicati figura il presunto allestimento artificioso di un nodo sul cordone ombelicale, successivamente fotografato, insieme alla contestata distruzione del cordone e della placenta. Per gli inquirenti, questi elementi avrebbero potuto contribuire a sostenere una versione dei fatti diversa, facendo apparire imprevedibile un evento che, secondo l’accusa, avrebbe potuto essere evitato.Nell’inchiesta vengono inoltre ipotizzate alterazioni della documentazione clinica e la predisposizione di versioni concordate tra alcuni operatori sanitari. Si tratta di contestazioni che dovranno essere verificate nelle sedi giudiziarie e rispetto alle quali dovranno essere accertate le eventuali responsabilità individuali.L’ipotesi di depistaggio e la ricerca della veritàUno degli elementi centrali dell’indagine riguarda proprio il presunto tentativo di depistaggio. Secondo la ricostruzione investigativa, una rappresentazione alterata dell’accaduto avrebbe inizialmente condizionato anche il lavoro degli inquirenti, tanto da indurre la Procura, in una prima fase, a chiedere l’archiviazione.Il successivo approfondimento degli elementi raccolti ha però portato a nuovi sviluppi e a ulteriori verifiche sulle condotte attribuite ad alcuni sanitari.Per Rachele Commesso e Ludovico Abrunzo si apre dunque una fase caratterizzata da due attese. Da un lato, quella di una convocazione da parte dell’Asl Napoli 3 Sud per discutere il possibile risarcimento; dall’altro, quella di un accertamento giudiziario completo su quanto accaduto al figlio.La trattativa economica rappresenta un passaggio importante sul piano civile, ma non esaurisce le richieste della famiglia, che continua a chiedere chiarezza sulle circostanze della morte del piccolo Salvatore. Una vicenda dolorosa, nella quale la ricerca della verità giudiziaria resta centrale accanto al percorso per il riconoscimento dei danni subiti.