IL RITROVAMENTO Neonato abbandonato in una borsa sotto l'altare della chiesa

A individuare il piccolo è stato un frequentatore della parrocchia, che ha dato l’allarme non appena si è accorto della presenza della borsa

Il piccolo era nella Chiesa di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all’ospedale San Camillo. Le immagini delle telecamere sarebbero state acquisite dagli investigatori: nei filmati comparirebbe una donna mentre depone il bambino vicino all’altare.Un parrocchiano entra in chiesa e nota una borsa abbandonata nei pressi dell’altare. All’interno c’è un neonato. È la scoperta che ha fatto scattare l’allarme nella Chiesa Parrocchiale di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo, a Roma. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il bambino è stato affidato alle cure dei sanitari e successivamente accompagnato all’ospedale San Camillo.Il ritrovamento e l’intervento del 118A individuare il piccolo è stato un frequentatore della parrocchia, che ha dato l’allarme non appena si è accorto della presenza della borsa. Sono intervenuti gli equipaggi di Ares 118, con l’automedica Montagnola e un’ambulanza del Cto, oltre alle forze dell’ordine.Secondo le prime valutazioni sanitarie, il neonato sarebbe nato da circa 24-48 ore. Al momento del soccorso appariva in buone condizioni generali. Dopo le prime cure, è stato trasferito al San Camillo per gli accertamenti e l’assistenza necessaria.Le telecamere al vaglio dei carabinieriLe indagini sono state affidate ai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile di Roma. Gli investigatori stanno esaminando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza della chiesa.Dai filmati, secondo le prime informazioni, emergerebbe la presenza di una donna che avrebbe deposto il bambino sotto l’altare. Le immagini potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto e identificare la persona ripresa.Il piccolo affidato alle cure dell’ospedaleLa priorità, dopo il ritrovamento, è stata garantire la salute del neonato. Il trasferimento al San Camillo ha permesso di proseguire con i controlli clinici e le cure necessarie.L’intervento ha coinvolto il personale dell’emergenza sanitaria e i militari, ora impegnati a chiarire le circostanze dell’abbandono. Al momento, gli elementi disponibili sulle condizioni del bambino e sulla donna ripresa dalle telecamere restano quelli emersi nelle prime fasi degli accertamenti.