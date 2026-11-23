L'INIZIATIVA Nasce la candelina sospesa: ogni bambino ha diritto alla torta di compleanno

L’iniziativa prende ispirazione dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”

Trasformare un’esperienza dolorosa in un’occasione di solidarietà, inclusione e vicinanza alle famiglie più fragili. È questo l’obiettivo di “Candeline sospese”, il progetto promosso a Lucera da Michela De Troia, educatrice e pedagogista dell’APS Arcobaleno, per offrire a ogni bambino la possibilità di festeggiare il proprio compleanno, anche quando le difficoltà economiche rischiano di impedire un momento di gioia.L’iniziativa prende ispirazione dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”: chi può contribuisce a lasciare qualcosa a disposizione di chi non ha le stesse possibilità. In questo caso, il dono è una festa di compleanno, con uno spazio in cui spegnere le candeline, condividere un momento speciale e sentirsi parte della comunità.Il progetto nasce da una vicenda personale che aveva suscitato grande attenzione mediatica. Michela De Troia è la mamma di Gabriel e aveva conosciuto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli in occasione del compleanno del figlio. Alla festa per i suoi sette anni, celebrata lo scorso giugno, avevano aderito pochissimi compagni. Una situazione che aveva provocato indignazione e acceso il dibattito pubblico, coinvolgendo anche il parlamentare.Da quell’esperienza, particolarmente difficile per la famiglia, è maturata la volontà di fare qualcosa affinché nessun altro bambino debba vivere la stessa sensazione di esclusione.Spazi gratuiti, torte e regali: una rete di solidarietà«L’idea di “Candeline sospese” nasce dalla volontà di non lasciare mai più un bambino solo nel giorno più bello dell’anno», spiega Michela De Troia.Attraverso l’impegno dell’APS Arcobaleno, gli spazi dell’associazione vengono messi gratuitamente a disposizione delle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà economica e non possono permettersi di sostenere le spese per organizzare una festa di compleanno.Ma il progetto punta ad andare oltre la semplice disponibilità dei locali. L’associazione sta lavorando alla costruzione di una rete solidale che coinvolga pasticcerie e attività commerciali del territorio, con l’obiettivo di raccogliere contributi per offrire gratuitamente anche torte, dolci e piccoli regali destinati ai bambini.Un modo concreto per alleggerire le difficoltà delle famiglie e, soprattutto, per garantire ai più piccoli un’occasione di festa senza farli sentire diversi dai loro coetanei. «Per noi nessun bambino deve sentirsi escluso o diverso», sottolinea la promotrice dell’iniziativa.Borrelli: «Da una ferita è nato un progetto di riscatto civile»A sostenere pubblicamente “Candeline sospese” è anche Francesco Emilio Borrelli, che ha espresso apprezzamento per il percorso avviato da Michela De Troia e dall’APS Arcobaleno.«Sostengo con convinzione e profonda ammirazione questa bellissima iniziativa», ha dichiarato il deputato, ricordando la vicenda di Gabriel e la mobilitazione che si era sviluppata dopo la scarsa partecipazione alla festa per i suoi sette anni.Borrelli ha definito quanto accaduto un «silenzioso boicottaggio» che aveva suscitato indignazione in tutto il Paese, ma che si era successivamente trasformato in una significativa manifestazione di solidarietà.Per il parlamentare, il valore più importante del nuovo progetto sta proprio nella capacità di trasformare quel momento di sofferenza in un’opportunità concreta per aiutare altre famiglie. «Vedere che da quel momento di sofferenza sia germogliato un progetto positivo come “Candeline sospese” è il segnale più bello di riscatto civile», ha commentato.Borrelli ha infine auspicato che l’esperienza avviata a Lucera possa essere riprodotta anche in altre città italiane. Un modello di partecipazione che dimostra come associazioni, attività commerciali e cittadini possano collaborare per sostenere chi vive situazioni di difficoltà e assicurare a ogni bambino il diritto a un momento di felicità e condivisione.