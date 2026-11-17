LE FESTE Napoli inaugura le grandi luminarie di Natale

la città si prepara ad accendere le proprie luminarie con una cerimonia pubblica

Le decorazioni luminose stanno progressivamente prendendo posto nelle strade di Napoli. In vista delle festività natalizie, la città si prepara ad accendere le proprie luminarie con una cerimonia pubblica in programma domenica 6 dicembre, quando piazza Municipio diventerà il punto di partenza ufficiale delle iniziative.L’accensione è prevista alle ore 18, nell’area vicina all’albero di Natale illuminato. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora comunale al Turismo Teresa Armato e l’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio.Prima l’inaugurazione della NativitàIl programma della giornata comincerà già alle 17.30, sempre in piazza Municipio. In quel momento sarà inaugurata la rappresentazione della Natività, collocata nella zona inferiore della piazza.Due appuntamenti ravvicinati, dunque, accompagneranno l’avvio ufficiale delle iniziative natalizie nel cuore della città: prima la presentazione del presepe, poi l’accensione delle installazioni luminose che interesseranno le strade cittadine.