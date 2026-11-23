IL DRAMMA Muore investito dal treno

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria

Tragedia poco dopo mezzogiorno alla stazione ferroviaria di Cisterna di Latina, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, ma nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori per la vittima non c’è stato nulla da fare.Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria, incaricata di effettuare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze in cui l’uomo è stato travolto dal convoglio.Treni fermi tra Campoleone e CisternaL’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria. Dalle 12.15 il traffico lungo la linea Roma-Napoli via Formia è stato interrotto nel tratto compreso tra Campoleone e Cisterna di Latina, per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e degli accertamenti delle forze dell’ordine.Inevitabili i disagi per i viaggiatori, con ritardi, cancellazioni e variazioni di percorso. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni mentre proseguivano gli interventi nell’area della stazione.Restano da chiarire le cause dell’investimento. Gli accertamenti della Polizia Ferroviaria sono in corso per definire l’esatta sequenza dei fatti.