IL DRAMMA Morto davanti all'università, viveva in una tenda per protesta

La vicenda dello studente era emersa nei giorni scorsi anche attraverso un messaggio lasciato su una lavagna all'interno di una facoltà universitaria

Tragedia all'Università La Sapienza di Roma, dove uno studente di 58 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi all'interno della tenda in cui viveva da alcuni giorni, nel piazzale Aldo Moro, davanti alla sede del Rettorato e ai piedi della statua della Minerva.L'uomo aveva scelto di trascorrere le proprie giornate e le proprie notti all'interno della tenda per denunciare le difficoltà incontrate nel trovare un alloggio e accedere ai servizi legati al diritto allo studio.Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17.50. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi necessari. La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo.Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Tra le prime ipotesi figura quella di un possibile malore, ma saranno gli accertamenti a chiarire quanto accaduto.La vicenda dello studente era emersa nei giorni scorsi anche attraverso un messaggio lasciato su una lavagna all'interno di una facoltà universitaria. Nel testo l'uomo si presentava come uno studente del primo anno e denunciava le difficoltà incontrate nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio, annunciando anche l'intenzione di intraprendere uno sciopero della fame.Sulla morte dello studente è intervenuta la rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni, che ha espresso il cordoglio dell'intera comunità accademica.«La rettrice Antonella Polimeni e l'intera comunità Sapienza esprimono profondo dolore per la scomparsa di uno studente che, in questi giorni, sostava tra gli spazi di Fisica e all'interno della Città universitaria», si legge nella nota diffusa dall'Ateneo.La rettrice ha rivolto un pensiero a quanti avevano conosciuto l'uomo e gli erano stati vicini, esprimendo «sincero cordoglio e vicinanza».Polimeni ha inoltre precisato che, nei giorni precedenti alla tragedia, le strutture universitarie avevano avuto diversi contatti diretti con lo studente e si erano attivate coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti.«Sono intervenute, nell'ambito di un percorso che ha portato a individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno», ha sottolineato la rettrice.Nel rispetto della dignità della persona, della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti ancora necessari, l'Università La Sapienza ha infine assicurato la piena collaborazione con le autorità competenti per ricostruire le circostanze della morte.Una vicenda che lascia sgomento all'interno della comunità universitaria e riporta l'attenzione sulle difficoltà abitative e sulle condizioni di accesso al diritto allo studio, soprattutto per chi si trova ad affrontare situazioni di particolare fragilità.