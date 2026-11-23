L'INCIDENTE Morto a San Valentino Torio, la vittima aveva 40 anni

Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il quarantenne, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile

Una tragedia improvvisa ha sconvolto San Valentino Torio. Antonio Caldieri, 40 anni, ha perso la vita nelle prime ore del mattino mentre si trovava alla guida della propria automobile. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 lungo via Caporale Vito Ruggiero, dove la vettura è finita contro il cancello di un’abitazione.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre era al volante. Avrebbe quindi perso il controllo dell’auto, terminando la corsa contro l’inferriata. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un arresto cardiaco, ma le cause del decesso dovranno essere chiarite attraverso gli accertamenti.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il personale medico ha tentato a lungo di rianimare il quarantenne, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. Per Antonio non c’è stato nulla da fare.Il dolore di una comunitàLa notizia si è rapidamente diffusa in città, lasciando sgomenti quanti conoscevano Antonio Caldieri. L’uomo era una persona conosciuta e stimata a San Valentino Torio. La sua scomparsa lascia nel dolore la moglie e tre figli ancora piccoli, ai quali si è stretta l’intera comunità.A esprimere pubblicamente il cordoglio dei cittadini è stato il sindaco Michele Strianese, che ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alla famiglia.«Che riposi in pace il nostro caro concittadino, venuto a mancare improvvisamente questa mattina a seguito di un malore, mentre era alla guida della sua automobile. Esprimiamo le più sincere condoglianze a tutta la sua famiglia e a quanti lo hanno amato in vita», ha scritto il primo cittadino.Numerosi anche i messaggi pubblicati dagli amici sui social network. Tra questi, quello di Sebastiano, che ha ricordato il dolore di una famiglia unita e la perdita di un padre molto legato ai suoi bambini: «Un dolore immenso - scrive - si è spezzata una famiglia bella ed unita, con dei bambini legatissimi al papà. Davanti a tragedie simili davvero non ci sono parole».A San Valentino Torio resta il dolore per una morte improvvisa che ha colpito una famiglia e un’intera comunità, chiamata ora a stringersi attorno alla moglie e ai tre figli di Antonio.