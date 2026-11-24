SANITA' Morti per infezione in ospedale: risarcimento da 1,57 milioni

È la vicenda che coinvolge il Monaldi e il Cotugno di Napoli

Due decessi collegati a infezioni contratte durante il ricovero, due proposte di accordo respinte dall'Azienda ospedaliera dei Colli e, infine, due sentenze di condanna. È la vicenda che coinvolge il Monaldi e il Cotugno di Napoli, per la quale l'azienda sanitaria ha disposto complessivamente il pagamento di oltre 1,57 milioni di euro tra risarcimenti alle famiglie e spese legali.I due casi hanno un elemento in comune: il 20 febbraio 2026 il Comitato valutazione sinistri dell'Azienda ospedaliera dei Colli, che comprende anche il Centro Traumatologico Ortopedico, aveva respinto con un unico verbale le proposte conciliative formulate dal Tribunale di Napoli. A distanza di nove mesi, però, gli esiti economici delle due vicende si sono rivelati differenti. Nel primo procedimento la condanna ha comportato un esborso superiore di circa 70mila euro rispetto alla proposta iniziale; nel secondo, invece, l'azienda ha ottenuto una riduzione di circa 300mila euro.A disporre i pagamenti sono state due delibere consecutive del 16 novembre 2026, firmate dalla direttrice generale Anna Iervolino. Entrambi i provvedimenti danno esecuzione a sentenze dell'Ottava Sezione civile del Tribunale di Napoli, che ha accolto le richieste avanzate dai familiari delle persone decedute.Il neonato morto al Monaldi per un'infezione da KlebsiellaIl primo procedimento riguarda un bambino morto nel 2023 mentre si trovava ricoverato nella Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Monaldi. I genitori, agendo anche nell'interesse dell'altra figlia minorenne, avevano contestato una presunta infezione nosocomiale da Klebsiella pneumoniae, che sarebbe poi degenerata in sepsi e meningite batterica.La richiesta di risarcimento, notificata il 9 luglio 2025, ammontava complessivamente a 927.859 euro.L'8 dicembre dello stesso anno il giudice aveva formulato una proposta di accordo: 242.482 euro al padre, 301.147 alla madre e 88.296 alla sorella del piccolo, oltre a circa 30mila euro per le spese legali. L'Azienda dei Colli aveva deciso di non accettare la proposta.Il successivo giudizio si è concluso il 30 settembre 2026 con la sentenza numero 12648. Il Tribunale ha riconosciuto ai familiari le stesse somme indicate nella proposta conciliativa per la perdita del rapporto parentale, aggiungendo ulteriori importi per le altre voci di danno.In particolare, sono stati riconosciuti 34.612,66 euro a titolo di danno iure hereditatis, relativo al pregiudizio subito direttamente dal bambino e trasmesso agli eredi, oltre a 3mila euro per il danno patrimoniale, interessi e rivalutazione.Il conto complessivo è arrivato così a 739.053 euro: 717.199 euro destinati alla famiglia e 21.853 euro per i due legali. Una cifra superiore di circa 70mila euro rispetto a quella che sarebbe derivata dall'accordo inizialmente proposto dal giudice.Il caso del Cotugno: risarcimento ridotto di 300mila euroLa seconda vicenda riguarda un uomo morto nel 2021 all'ospedale Cotugno in seguito a uno shock settico, dopo un'infezione delle vie urinarie causata da Staphylococcus aureus ed enterococco.A promuovere l'azione giudiziaria sono stati i quattro eredi, con un atto notificato all'azienda il 25 ottobre 2024.Il 5 dicembre 2025 il giudice aveva proposto una soluzione conciliativa da 1 milione e 116mila euro, da ripartire tra i familiari: 260mila, 285mila, 278mila e 293mila euro. Alla somma si sarebbero aggiunti 8.500 euro per il compenso dell'avvocato.Anche in questo caso l'azienda aveva respinto la proposta. La sentenza numero 13186, pronunciata il 16 ottobre 2026, ha tuttavia riconosciuto le ragioni dell'ufficio legale dell'Azienda dei Colli sulla quantificazione del risarcimento.La somma complessiva stabilita dal Tribunale è stata infatti inferiore rispetto a quella inizialmente prospettata: agli eredi sono stati riconosciuti 795.633 euro, mentre al legale spettano 36.426 euro. Il totale ammonta a 832.059 euro.Nella delibera, il management dell'azienda evidenzia il risultato economico ottenuto, parlando di una riduzione della condanna «del 30% con un risparmio economico per l'Azienda di 300mila euro».Oltre 2,5 milioni di euro per tre decessi in poco più di un meseI due pagamenti si aggiungono a quello già deliberato l'8 ottobre per la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto il 21 febbraio dopo aver ricevuto al Monaldi un cuore danneggiato. In quel caso era stato raggiunto un accordo che prevedeva 960mila euro di risarcimento e altri 41mila euro per le spese legali.Sommando le tre vicende, in poco più di un mese l'Azienda ospedaliera dei Colli ha quindi deliberato pagamenti superiori a 2,5 milioni di euro per la morte di tre pazienti.Il quadro, inoltre, potrebbe non essere ancora completo. Secondo quanto riportato da Fanpage.it, ci sarebbero altre controversie analoghe in corso di definizione, che potrebbero tradursi in ulteriori procedimenti risarcitori a carico dell'azienda ospedaliera napoletana.