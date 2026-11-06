VIABILITA' Montevergine, stop ai bus turistici

La chiusura della strada ha avuto conseguenze che vanno oltre i problemi di spostamento

Dopo quasi un anno di stop, la strada che conduce al Santuario è vicina a tornare percorribile. Nella prima fase potranno transitare soltanto pullman di dimensioni ridotte, mentre i mezzi più grandi dovranno fermarsi a Ospedaletto d'Alpinolo e proseguire con navette.Lavori quasi conclusi, si avvicina il ritorno delle autoLa riapertura della Provinciale 374 per Montevergine è ormai prossima. Dopo mesi di interruzione causata dalla frana che nel novembre 2025 aveva interessato alcuni tornanti, la strada si prepara a riaccogliere il traffico, almeno per quanto riguarda le automobili.I lavori di ripristino della carreggiata sono terminati a fine settembre e sono stati seguiti dal collaudo. Restano le ultime verifiche e le attività di pulizia e sistemazione dell'asfalto, ma dalla Provincia il quadro viene descritto come ormai vicino al completamento: circa il 99% degli interventi sarebbe stato portato a termine.Per pellegrini, residenti e lavoratori si profila quindi la possibilità di raggiungere nuovamente il Santuario in auto, senza dover ricorrere esclusivamente alla funicolare o ai percorsi pedonali.Pullman da 54 posti, per ora niente accessoLa riapertura, tuttavia, non coinciderà con il ritorno alla normale circolazione di tutti i mezzi. Nella fase iniziale non sarà consentito ai grandi autobus, quelli da 54 posti, di raggiungere il Santuario. Potranno salire soltanto pullman più piccoli, con una capienza indicativa compresa tra 20 e 24 passeggeri.Per i bus di maggiori dimensioni è previsto un punto di sosta a Ospedaletto d'Alpinolo, dove i visitatori potranno lasciare il mezzo e continuare il viaggio con navette dedicate. La stessa soluzione potrà essere utilizzata anche per le automobili, se necessario.La gestione degli accessi sarà definita attraverso un protocollo d'intesa al quale stanno lavorando la Provincia, i tecnici coinvolti negli interventi, i Comuni di Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo e l'Abbazia guidata da dom Guariglia.Un tratto a senso unico alternato e due semaforiLa sicurezza resta il punto centrale del piano di riapertura. Il tratto interessato dai lavori sarà percorribile su una sola corsia e la circolazione dovrà essere regolata da due impianti semaforici, per gestire il transito in condizioni ordinarie e in caso di emergenza.È inoltre allo studio un sistema che permetta di interrompere automaticamente il traffico quando le precipitazioni raggiungono livelli di allerta. Il meccanismo dovrebbe essere collegato al pluviometro dell'Osservatorio di Montevergine, così da utilizzare le rilevazioni meteorologiche per attivare il semaforo mobile.In particolare, in presenza di un'allerta arancione ufficiale diramata dalla Regione Campania, la strada verrebbe chiusa. Gli uffici della Polizia Municipale dei Comuni interessati dovrebbero collaborare per consentire ai fedeli eventualmente presenti al Santuario di rientrare a valle in condizioni di sicurezza.Il via libera atteso dalla PrefetturaLa procedura dovrà essere completata con la definizione del protocollo e il via libera delle autorità competenti, a partire dalla Prefettura. La Provincia dovrà inoltre individuare un'impresa specializzata per l'installazione degli impianti semaforici.Il sistema di monitoraggio delle piogge dovrebbe integrare i dati già disponibili in tempo reale sul sito dell'Osservatorio, collegandoli ai dispositivi che regolano la viabilità. Un accorgimento pensato per evitare che condizioni meteorologiche avverse espongano a rischi chi percorre la provinciale.Undici mesi di disagi per le comunità del PartenioLa chiusura della strada ha avuto conseguenze che vanno oltre i problemi di spostamento. Per quasi undici mesi, raggiungere il Santuario è stato più complicato per pellegrini, lavoratori e visitatori, con ripercussioni anche sulle attività turistiche legate alla devozione per la Madonna Nera, Mamma Schiavona.La riapertura rappresenta dunque un passaggio atteso per l'intero territorio del Partenio. Resta però da definire l'organizzazione concreta degli accessi e dei trasporti, soprattutto per i gruppi numerosi che tradizionalmente raggiungono Montevergine in autobus.