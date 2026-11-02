L'AGGRESSIONE Minacce con coltello a un padre che torna a casa con moglie e bimba

Un richiamo per il parcheggio avrebbe innescato un confronto sempre più acceso tra due uomini, fino a quando il diverbio è degenerato in una situazione di forte tensione

Un diverbio per uno scooter parcheggiato in una strada privata rischia di degenerare in una violenta aggressione nel centro di Nocera Inferiore. Un giovane avrebbe estratto un coltello a farfalla lungo circa 20 centimetri e minacciato un uomo che stava rientrando a casa con la moglie e la figlia di appena due anni. Sull’episodio indaga la polizia.La vicenda si è verificata l’altro ieri nei pressi di piazza Trieste e Trento, in pieno centro cittadino. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, la discussione sarebbe nata per motivi legati alla sosta di uno scooter in un parco privato.Un richiamo per il parcheggio avrebbe innescato un confronto sempre più acceso tra due uomini, fino a quando il diverbio è degenerato in una situazione di forte tensione.La minaccia con il coltello e la colluttazioneA documentare l’accaduto sarebbe un video circolato in rete, nel quale si vedono un uomo e un giovane discutere animatamente, arrivando quasi a fronteggiarsi fisicamente.A un certo punto, il ragazzo avrebbe estratto dalla tasca un coltello a farfalla, lungo circa 20 centimetri, tenendolo stretto nella mano destra e continuando a rivolgersi all’altro uomo.Nel tentativo di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sarebbe intervenuta una terza persona. Da quel momento sarebbero volati spintoni, calci e pugni.Il coltello sarebbe poi finito a terra e recuperato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. I volti dei protagonisti del video risultano oscurati.Le indagini della poliziaSul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Stato di Nocera Inferiore, agli ordini del vice questore Carlo Casaburi.L’attività investigativa è partita dopo una richiesta di intervento e una denuncia. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti.Tra gli accertamenti previsti ci sono l’ascolto di eventuali testimoni, la raccolta degli elementi disponibili e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la strada.Da chiarire anche se il giovane si sia allontanato lasciando cadere il coltello oppure se abbia deciso volontariamente di disfarsi dell’arma dopo la discussione.La paura dei residentiLa diffusione del video ha suscitato numerosi commenti tra i cittadini, molti dei quali hanno sottolineato il rischio corso dall’uomo, che si trovava in compagnia della moglie e della figlia di due anni.La zona, secondo quanto riferito dai residenti, è frequentata da famiglie e bambini che giocano nel parco e si spostano in bicicletta.«Quella strada è piena di bimbi che giocano nel parco e vanno in bici! Assurdo che Nocera Inferiore sia ridotta a questo!», ha commentato un cittadino.Gli investigatori dovranno ora accertare il contesto in cui è maturato il litigio, verificando anche l’eventuale coinvolgimento di altre persone presenti al momento dei fatti.Qualora il giovane venisse identificato, potrebbe essere denunciato. Saranno gli accertamenti della polizia a stabilire la dinamica completa dell’episodio e le eventuali responsabilità penali.