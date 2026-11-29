LA TRAGEDIA Michelle stroncata dalla pizza: il dolore della mamma, il tutù e le amiche in lacrime

Per dare l’ultimo saluto a Michelle sono arrivati gli amici, i compagni di scuola e le persone che le erano vicine

Un tutù blu e un paio di scarpe da ballo con il tacco alto. Sono gli oggetti scelti per accompagnare l’ultimo saluto a Michelle Valentino, la ragazza di appena 14 anni morta dopo una serata trascorsa in pizzeria con le amiche. Davanti alla bara, quei simboli della sua passione per la danza raccontano qualcosa della giovane che familiari, compagni e conoscenti hanno perso troppo presto.Ad Acerra, il dolore è profondo e si mescola a un sentimento di rabbia. Le amiche si stringono l’una all’altra, cercando conforto tra gli abbracci e le lacrime. Molte non riescono a parlare, ancora increduli davanti a una tragedia difficile da accettare.Il dolore delle amiche e la rabbia della famigliaPer dare l’ultimo saluto a Michelle sono arrivati gli amici, i compagni di scuola e le persone che le erano vicine. Il raccoglimento è segnato dalla commozione: nessuno sembra trovare le parole per descrivere una perdita tanto improvvisa.Particolarmente straziante il dolore della madre, accompagnato dalla rabbia per una morte percepita come profondamente ingiusta. Tra i ragazzi presenti, il ricordo della quattordicenne si accompagna a domande e interrogativi che, al momento, non trovano risposta.La tragedia dopo la cena in pizzeriaMichelle è morta in seguito a uno shock anafilattico che si è manifestato dopo aver mangiato una pizza sabato sera. La ragazza era allergica alle proteine del latte e avrebbe dovuto evitare gli alimenti che ne contengono i derivati.Secondo quanto ricostruito, prima di mangiare aveva tolto la mozzarella dalla pizza. I primi sintomi sono comparsi una volta rientrata a casa, dove la madre ha tentato di intervenire somministrandole del cortisone. Le condizioni della ragazza sono però peggiorate in pochissimo tempo.L’ambulanza l’ha trasportata a Villa dei Fiori, ad Acerra, ma la quattordicenne è arrivata nella struttura ormai priva di vita.Adesso, accanto al dolore per la sua scomparsa, resta il ricordo di una ragazza di 14 anni, della sua passione per la danza e di una vita spezzata troppo presto.