LA FOLLIA "Mi hai rubato 300 euro": 17enne spara al padre

è stato raggiunto all'addome, con una conseguente perforazione intestinale, all'anca sinistra e alla caviglia destra

Una discussione nata in ambito familiare sarebbe degenerata fino a trasformarsi in una sparatoria. Un ragazzo di 17 anni, residente a Caivano, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe puntato una pistola contro il padre, 53 anni, esplodendo tre proiettili che hanno raggiunto l’uomo in diverse parti del corpo.L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri in una zona di campagna di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22. Alla base della violenza ci sarebbe una controversia economica: il minorenne avrebbe accusato il genitore di avergli sottratto circa 300 euro.Tre proiettili contro il padre, corsa in ospedaleI colpi sarebbero stati sparati con un'arma calibro 6,35. Il padre è stato raggiunto all'addome, con una conseguente perforazione intestinale, all'anca sinistra e alla caviglia destra. Le ferite hanno reso necessario un intervento chirurgico urgente.L'uomo è stato trasferito all'ospedale civile di Frattamaggiore, dove i medici lo hanno sottoposto a una delicata operazione. Le sue condizioni restano sotto osservazione e la prognosi è riservata, ma, secondo le informazioni disponibili, non sarebbe in pericolo di vita.Le ricerche dei carabinieri e il proiettile trovato in casaDopo la sparatoria sono scattate le indagini dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise e della Stazione di Orta di Atella. Gli accertamenti hanno condotto all'abitazione del diciassettenne, dove è stata eseguita una perquisizione.All'interno della casa i carabinieri hanno trovato un proiettile inesploso calibro 6,35, ritenuto compatibile con le munizioni utilizzate durante l'aggressione. La pistola dalla quale sarebbero partiti i tre colpi, invece, non è stata recuperata.Nel corso delle attività investigative il ragazzo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo elementi che hanno contribuito alla ricostruzione dell'accaduto. La sua posizione è stata quindi definita al termine degli accertamenti e delle formalità previste.Il trasferimento al Centro di prima accoglienzaPer il minorenne è scattato l'arresto. Le accuse contestate sono tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco. Su disposizione dell'autorità giudiziaria competente per i minorenni, il giovane è stato accompagnato al Centro di prima accoglienza di Napoli, nella zona dei Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura.Gli investigatori proseguono gli approfondimenti per chiarire tutti i passaggi della vicenda, compresa la disponibilità dell'arma e le circostanze esatte in cui la discussione familiare sarebbe sfociata nell'uso della pistola. Le accuse dovranno essere valutate nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto delle garanzie previste per un indagato minorenne.