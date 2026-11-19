L'AZIONE Mezzo chilo di droga nel congelatore, arrestato tikotker

Il ritrovamento delle dosi ha spinto gli agenti a estendere i controlli all’appartamento

Un quantitativo di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti, distribuito in diversi nascondigli all’interno di un appartamento popolare nel quartiere romano di Casal Bruciato. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia durante una perquisizione che ha portato all’arresto di tre persone: il 57enne Massimo Visconti, sua moglie e il figlio di 26 anni.Visconti è conosciuto sui social per il tormentone «Sambucone Molinari curativo», che gli ha permesso di raccogliere circa 220mila follower. Tutti e tre sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento è scattato dopo che i poliziotti hanno notato il giovane uscire dall’abitazione con un atteggiamento ritenuto sospetto. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di quattro dosi di cocaina già confezionate e pronte, secondo gli investigatori, per la vendita.La droga nascosta in diversi punti della casaIl ritrovamento delle dosi ha spinto gli agenti a estendere i controlli all’appartamento. La perquisizione ha permesso di individuare hashish, cocaina e marijuana, occultati in vari punti dell’abitazione.Parte dello stupefacente era conservata nel congelatore, altre dosi erano state sistemate all’interno di mobili dotati di doppiofondo e nelle tasche dei cappotti appesi all’ingresso. Un ulteriore nascondiglio era stato ricavato persino in una confezione di cracker.Le decisioni del giudice dopo la convalidaDopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto misure cautelari differenti per i tre arrestati. Per il figlio 26enne è stato deciso il carcere: secondo la ricostruzione riportata, sarebbe stato lui a svolgere un ruolo centrale nella gestione dell’attività di spaccio.Per Massimo Visconti e la moglie è stato invece disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse contestate dovranno essere valutate nel corso del procedimento giudiziario.