TERRA DEI FUOCHI Maxi-discarica accanto al cantiere edile

Nel corso delle verifiche, i militari avrebbero individuato due terreni adiacenti utilizzati come area di deposito

Una discarica abusiva realizzata su due terreni per una superficie complessiva superiore a 13mila metri quadrati. È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di San Prisco durante un controllo in un cantiere edile dove sono in corso i lavori per la costruzione di un complesso immobiliare.L'intervento è stato effettuato con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e rientra nei servizi straordinari di contrasto all'inquinamento ambientale nella cosiddetta Terra dei Fuochi.Rifiuti depositati e interrati senza autorizzazioneNel corso delle verifiche, i militari avrebbero individuato due terreni adiacenti utilizzati come area di deposito e interramento non autorizzato di ingenti quantitativi di materiali di risulta e rifiuti speciali.I materiali rinvenuti sarebbero presumibilmente riconducibili alle attività di lavorazione del vicino cantiere edile. Gli accertamenti dovranno chiarire l'esatta provenienza dei rifiuti e le responsabilità nella gestione e nello smaltimento.Lavoratori irregolari e violazioni sulla sicurezzaLe verifiche non si sono limitate agli aspetti ambientali. I carabinieri e gli ispettori del lavoro avrebbero riscontrato anche diverse irregolarità nella gestione del personale e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.Tra le criticità emerse figurerebbero la presenza di lavoratori non regolarmente assunti e carenze relative agli obblighi di formazione, alla sorveglianza sanitaria e alle misure di protezione durante le lavorazioni.Cinque persone denunciate, sequestrata l'areaAl termine degli accertamenti cinque persone, coinvolte a vario titolo nella gestione delle attività imprenditoriali e tecniche, sono state denunciate in stato di libertà all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.I due terreni sono stati sottoposti a sequestro preventivo, mentre per il cantiere è stata disposta la sospensione dell'attività.Complessivamente sono state inoltre elevate sanzioni amministrative e ammende per un importo superiore a 26mila euro. Gli accertamenti proseguiranno per definire le responsabilità relative alle presunte violazioni ambientali e lavorative.