ELEZIONI Mara Carfagna è il nome nuovo per sindaco di Napoli

«Ribadisco, come ho sempre fatto, la mia disponibilità ad accogliere eventuali sollecitazioni da parte della coalizione», ha dichiarato

Mara Carfagna non chiude la porta a una possibile candidatura a sindaco di Napoli. La segretaria nazionale di Noi Moderati, intervenuta a Caserta durante il secondo congresso provinciale del partito, ha ribadito la propria disponibilità a valutare eventuali richieste da parte della coalizione di centrodestra.«Ribadisco, come ho sempre fatto, la mia disponibilità ad accogliere eventuali sollecitazioni da parte della coalizione», ha dichiarato Carfagna, rispondendo alle domande dei giornalisti sul suo nome, che continua a essere indicato tra quelli dei possibili aspiranti alla carica di primo cittadino del capoluogo campano.La risposta, accompagnata da un sorriso, lascia dunque aperta l’ipotesi, senza però trasformarsi in un annuncio ufficiale di candidatura.La scelta del centrodestraCarfagna ha sottolineato che il panorama dei possibili candidati è ampio e comprende diverse figure che potrebbero essere prese in considerazione.«Ci sono tantissimi potenziali candidati validi, competenti e radicati sul territorio», ha affermato, aggiungendo di essere certa che il centrodestra saprà individuare la soluzione più adatta.La segretaria nazionale di Noi Moderati ha quindi confermato la propria intenzione di partecipare alla costruzione della proposta politica della coalizione per Napoli, indipendentemente dal ruolo che le verrà eventualmente affidato.«Da parte mia assicuro un contributo a costruire una proposta politica che possa intercettare in modo efficace i bisogni dei napoletani, in qualunque ruolo mi verrà chiesto», ha concluso.Le dichiarazioni mantengono così aperta la possibilità di un suo coinvolgimento nella partita per Palazzo San Giacomo, rimettendo alla coalizione la scelta sui nomi e sulle modalità della futura proposta elettorale.