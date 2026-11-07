VIOLENZE Maltrattamenti agli anziani genitori, arrestato

La vicenda è ora al vaglio della magistratura: le contestazioni dovranno trovare conferma nel corso del procedimento

Un uomo di 48 anni è finito in carcere con l’accusa di aver maltrattato i propri genitori, entrambi anziani. L’arresto è stato eseguito a Castellabate, nel Salernitano, dai carabinieri della stazione locale, in attuazione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.Il provvedimento arriva al termine di un’attività investigativa che avrebbe fatto emergere una serie di presunti episodi di violenza e sopraffazione maturati all’interno del contesto familiare. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le condotte contestate all’uomo si sarebbero ripetute nel tempo e sarebbero avvenute nell’abitazione in cui vivono i genitori.Le indagini sono state condotte dai militari della stazione di Castellabate, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli. Gli accertamenti avrebbero consentito di raccogliere elementi relativi a una situazione familiare che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stata caratterizzata da comportamenti vessatori nei confronti dei due anziani.Una volta notificato ed eseguito il provvedimento, il 48enne è stato accompagnato in caserma per le formalità previste. Successivamente è stato trasferito nella casa circondariale di Vallo della Lucania, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.La vicenda è ora al vaglio della magistratura: le contestazioni dovranno trovare conferma nel corso del procedimento e nel rispetto delle garanzie previste per l’indagato.