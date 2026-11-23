CONTROLLI Malamovida, preso ragazzo con una katana

Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente 185 persone e 114 veicoli

Armi da fuoco, munizioni, ordigni esplosivi artigianali e sostanze stupefacenti: è un bilancio particolarmente significativo quello delle operazioni condotte dai carabinieri in diversi comuni della provincia di Caserta, nell’ambito di una serie di servizi straordinari di controllo del territorio. Da Casapesenna all’agro aversano, passando per Santa Maria Capua Vetere e i centri limitrofi, i militari hanno effettuato tre arresti, denunciato in stato di libertà almeno 14 persone e inoltrato diverse segnalazioni alla Prefettura.Nel corso delle attività sono state controllate complessivamente 185 persone e 114 veicoli. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale: contestate 57 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo delle sanzioni superiore ai 32mila euro.Casapesenna, fucile rubato e bombe carta nascoste in un trofeoL’intervento più delicato è stato portato a termine a Casapesenna dai carabinieri della stazione di San Cipriano d’Aversa. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno arrestato un uomo, classe 1980, già noto alle forze dell’ordine.All’interno dell’abitazione è stato scoperto un fucile a canne mozze, carico, risultato rubato a Quarto nel 2023. Accanto all’arma erano custodite 68 cartucce di diverso calibro, una pistola a salve e un coltello della lunghezza di circa 20 centimetri.La perquisizione ha permesso di trovare anche 35 grammi di cocaina e materiale utilizzabile per pesare e confezionare le dosi. I controlli sono stati successivamente estesi a un locale commerciale nella disponibilità dell’uomo. Qui, in un nascondiglio ricavato all’interno di un trofeo sistemato su una mensola, i carabinieri hanno rinvenuto tre bombe carta artigianali.Un insieme di materiali che ha reso particolarmente preoccupante il quadro emerso durante l’operazione, considerata la contemporanea presenza di un fucile carico, munizioni, droga e ordigni esplosivi. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.Agro aversano, denunce per droga, armi e arnesi da scassoUn altro servizio straordinario ha interessato Aversa e i comuni vicini. I carabinieri della Compagnia normanna hanno identificato 64 persone e sottoposto a verifica 42 veicoli, facendo emergere diverse situazioni di irregolarità.Tra le persone denunciate figura un uomo sottoposto all’obbligo di dimora, sorpreso fuori dal comune nel quale avrebbe dovuto permanere e trovato inoltre con la patente scaduta. Un 26enne è stato invece trovato in possesso di arnesi da scasso e strumenti ritenuti atti a offendere.Nei controlli è incappato anche un 19enne di Lusciano, trovato con un coltello a serramanico, marijuana e una modica quantità di cocaina. Altre denunce hanno riguardato un uomo che si era messo alla guida senza aver mai conseguito la patente, una persona sottoposta agli arresti domiciliari e sorpresa fuori dalla propria abitazione e soggetti trovati in possesso di carte d’identità elettroniche prive di microchip.A Villa Literno, un giovane è stato trovato con un tirapugni e hashish. A San Marcellino, invece, gli accertamenti svolti insieme ai tecnici di Enel Distribuzione hanno fatto emergere irregolarità nel prelievo di energia elettrica.Per quanto riguarda la circolazione stradale, il servizio nell’agro aversano ha portato alla contestazione di 26 contravvenzioni, per un totale di 3.478 euro.Santa Maria Capua Vetere e comuni vicini: due arresti a Macerata CampaniaPiù articolato il servizio effettuato l’altra notte dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, con controlli estesi a diversi centri del territorio.A Macerata Campania sono stati arrestati due 27enni, fermati mentre viaggiavano a bordo di un’Alfa Romeo Stelvio. Durante la perquisizione, il conducente è stato trovato in possesso di 66,9 grammi di cocaina e crack. Il passeggero, invece, nascondeva negli indumenti intimi un coltello a scatto lungo 22 centimetri.I due sono stati sottoposti a provvedimenti differenti: il primo è stato trasferito in carcere, mentre per il secondo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.A Recale è stato denunciato un 21enne che, alla vista dei militari, avrebbe tentato di disfarsi di un contenitore con otto dosi di cocaina, per un peso lordo complessivo di 3,30 grammi. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati anche 725 euro in contanti.A San Prisco un uomo è stato denunciato per il possesso di una carta d’identità elettronica apparentemente manomessa. Un’altra persona è finita nei guai con l’accusa di ricettazione e riciclaggio: era stata fermata a bordo di un ciclomotore Piaggio Si con il numero di telaio illeggibile.Episodio particolarmente delicato anche a Santa Maria Capua Vetere, dove un 26enne è stato denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma dopo aver puntato una katana contro un cittadino. Nel corso dello stesso servizio, tre persone sono state segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di hashish.Oltre 28mila euro di sanzioni stradali nel servizio sammaritanoL’attività della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere ha riguardato anche il rispetto delle norme sulla circolazione. Sono state elevate 31 contravvenzioni, per un importo complessivo di 28.886 euro. I carabinieri hanno inoltre ritirato sei patenti di guida e quattro carte di circolazione, procedendo al sequestro di cinque veicoli.Nel complesso, durante questo servizio sono state controllate 121 persone e 72 automezzi.Le operazioni nei diversi comuni casertani confermano l’ampiezza dei controlli predisposti dai carabinieri, con verifiche che hanno interessato la detenzione di armi, il contrasto allo spaccio di stupefacenti, il rispetto delle misure restrittive e la sicurezza sulle strade.