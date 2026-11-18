ALLARME BOMBA Mail alle scuole, trovato Mikhail Andropov”

L’identificazione è stata effettuata dalla Polizia Postale italiana, attraverso il lavoro del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli

Dietro il nome di “Mikhail Andropov”, apparso in migliaia di email con falsi allarmi bomba indirizzate alle scuole italiane, non ci sarebbe un’organizzazione russa, ma una persona in carne e ossa che vive negli Stati Uniti. Si tratta di un uomo residente a Phoenix, in Arizona, che avrebbe utilizzato quello pseudonimo online per tutelare la propria sicurezza personale e che, secondo quanto accertato, non avrebbe alcun legame con la diffusione delle minacce.A chiarire la sua posizione è stata l’Fbi, che ha escluso un suo coinvolgimento nell’invio massivo delle comunicazioni. L’identificazione è stata effettuata dalla Polizia Postale italiana, attraverso il lavoro del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli, con il coordinamento della Procura e la collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia (Scip) e delle autorità statunitensi.La segnalazione partita dagli Stati UnitiLa vicenda è emersa dopo una comunicazione arrivata anche all’ambasciata italiana a Washington. Il mittente denunciava che la propria identità digitale veniva utilizzata senza autorizzazione e riferiva di essere stato contattato sui social network da diversi giovani italiani, preoccupati per le minacce rivolte agli istituti scolastici.Nella Pec, l’uomo si era presentato con le iniziali G. B., dichiarando di risiedere negli Stati Uniti e di non avere alcuna responsabilità per quanto stava accadendo in Italia. Una segnalazione che ha spinto gli investigatori ad approfondire il contenuto del messaggio.Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Napoli, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, ha quindi avviato gli accertamenti per verificare l’identità del mittente e la fondatezza delle sue dichiarazioni. Il Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica è riuscito a identificarlo e a localizzarlo a Phoenix, in Arizona. Decisivo anche lo scambio di informazioni e la collaborazione operativa con gli organismi di polizia statunitensi, garantiti dallo Scip.Diecimila scuole raggiunte in tre giorniNel frattempo, proseguono le indagini sulle email che, nell’arco di tre giorni, hanno raggiunto oltre 10mila istituti scolastici italiani, provocando allarme, interruzioni e disagi. In quasi tutti i messaggi compariva la firma “Mikhail Andropov”, mentre in uno dei casi l’autore si definiva leader del “Vilayat del Misoginistan”.La presenza di questo nome aveva alimentato l’ipotesi di un collegamento con ambienti estremisti russi. I riferimenti contenuti nello pseudonimo, infatti, sembravano rimandare a mondi e simbologie differenti: Andropov richiama il cognome dell’ex segretario generale del Partito comunista sovietico; “Vilayat” è un termine utilizzato in ambito jihadista per indicare il controllo di un territorio; “Misoginistan” sembrava invece evocare il gruppo ultranazionalista e misogino russo “Muzhskoye Gosudarstvo”.Un quadro di riferimenti che ha attirato l’attenzione degli esperti, impegnati a ricostruire l’origine delle comunicazioni e a capire chi si nasconda realmente dietro la campagna di falsi allarmi.Le indagini per risalire agli autori delle minacceL’identificazione dell’uomo che utilizzava lo pseudonimo non chiude dunque l’inchiesta. La sua estraneità ai messaggi, confermata dagli accertamenti condotti con il supporto dell’Fbi, consente di escludere che sia lui il responsabile della loro diffusione, ma resta da individuare chi abbia materialmente organizzato e inviato le email.Gli investigatori stanno lavorando per risalire alla provenienza dei messaggi, verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e identificare i responsabili. Gli approfondimenti proseguiranno anche attraverso i canali internazionali di cooperazione di polizia, mentre l’autorità giudiziaria coordina le attività investigative.