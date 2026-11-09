LA TRAGEDIA Lutto in Campania, volontario muore in missione in Tanzania

aveva scelto di dedicare parte della propria vita a un'esperienza di solidarietà e sostegno alle persone più fragili

Un dolore profondo ha colpito la comunità di Torre Orsaia, nel Cilento, per la morte improvvisa di Stefano Cataldo, 47 anni, scomparso mentre si trovava in Tanzania, in Africa, dove era impegnato in un'attività di volontariato. L'uomo sarebbe stato stroncato da un malore nella serata di ieri, mentre partecipava a una missione umanitaria nell'ambito di un progetto dedicato ai bambini.Una notizia che ha raggiunto il piccolo centro cilentano lasciando nello sgomento familiari, amici e quanti conoscevano Stefano. La sua scomparsa assume un significato ancora più doloroso considerando il contesto in cui si trovava: lontano da casa, aveva scelto di dedicare parte della propria vita a un'esperienza di solidarietà e sostegno alle persone più fragili.Cataldo era sposato e padre di due figli. Si trovava in Tanzania per conto di un'organizzazione non governativa, impegnato in un progetto rivolto ai più piccoli. Un'esperienza di volontariato che lo aveva portato nel continente africano, dove stava contribuendo alle attività dell'associazione.La tragedia si è consumata improvvisamente, quando un malore non gli ha lasciato scampo. Le prime informazioni parlano di un decesso avvenuto nella serata di ieri, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze e sulla natura del problema di salute che lo ha colpito.Il dolore di Torre Orsaia per una vita dedicata alla solidarietàA Torre Orsaia il cordoglio si è diffuso rapidamente. La notizia della morte del 47enne ha suscitato una forte commozione in una comunità che oggi si ritrova a piangere uno dei suoi concittadini, scomparso lontano dalla propria terra mentre era impegnato in un'attività di aiuto e vicinanza agli altri.Il ricordo di Stefano è legato anche alla scelta di partire per la Tanzania e mettere le proprie energie al servizio di un progetto umanitario dedicato ai bambini. Un impegno che racconta una sensibilità particolare verso chi vive situazioni di difficoltà e bisogno.Resta ora il dolore di una famiglia privata improvvisamente del proprio affetto più caro. La moglie e i due figli dovranno affrontare una perdita drammatica, mentre l'intera comunità cilentana si stringe attorno a loro.Una tragedia che lascia senza parole e che interrompe prematuramente il percorso di un uomo di 47 anni che aveva scelto di dedicare parte della propria vita alla solidarietà, portando il proprio contributo anche lontano dall'Italia.