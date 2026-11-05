L'EVENTO Luci d'artista, 19 treni speciali

Il servizio potenziato sarà operativo durante tutti i fine settimana del periodo natalizio e anche nelle giornate del 7 e 8 dicembre 2026, oltre che il 4, 5 e 6 gennaio 2027

Dal 7 novembre al 6 gennaio 2027 sarà rafforzata l’offerta ferroviaria nei fine settimana e in alcune giornate festive. Potenziati i collegamenti con Napoli Campi Flegrei, Caserta e la linea metropolitana Salerno-Arechi. Previsti anche controlli agli accessi e personale dedicato all’assistenza.Salerno si prepara ad accogliere il pubblico di Luci d’Artista con un piano straordinario per il trasporto ferroviario. L’obiettivo è agevolare gli spostamenti di chi raggiungerà la città durante la manifestazione natalizia, limitando le difficoltà legate al previsto aumento dei flussi di visitatori.Per tutta la durata dell’evento, dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, Regionale di Trenitalia attiverà 19 corse aggiuntive nei fine settimana e in alcune date festive. L’iniziativa nasce dall’intesa con la Regione Campania e il Comune di Salerno e porterà l’offerta complessiva sulle principali direttrici a circa 10mila posti al giorno.Tre direttrici interessate dal potenziamentoLa quota maggiore dei collegamenti straordinari riguarderà la linea metropolitana Salerno-Arechi, sulla quale sono previste 10 corse supplementari. Altri quattro treni saranno aggiunti sulla tratta Salerno-Napoli Campi Flegrei, mentre cinque interesseranno il collegamento tra Salerno e Caserta.Il servizio potenziato sarà operativo durante tutti i fine settimana del periodo natalizio e anche nelle giornate del 7 e 8 dicembre 2026, oltre che il 4, 5 e 6 gennaio 2027.Per la linea Salerno-Arechi è stato inoltre programmato un aumento della disponibilità di posti a sedere nelle ore pomeridiane. Questa misura consentirà di aggiungere oltre 5mila posti, con particolare attenzione alle fasce orarie in cui si concentra il maggior numero di spostamenti.Stazione presidiata e accessi regolamentatiL’organizzazione non riguarderà soltanto il numero dei treni. Alla stazione di Salerno saranno attivati presidi di Customer Care per assistere i viaggiatori e fornire indicazioni sui collegamenti.L’ingresso alle banchine e ai convogli sarà subordinato alla presentazione di un biglietto valido al personale addetto. In collaborazione con la Security aziendale e la Polizia Ferroviaria, saranno inoltre predisposti percorsi guidati per accompagnare i passeggeri verso i binari di partenza.Biglietti acquistabili anche onlineTrenitalia invita chi intende raggiungere Salerno a presentarsi in stazione con un congruo anticipo, soprattutto nel pomeriggio e in serata, quando è attesa la maggiore concentrazione di viaggiatori.Per evitare code agli sportelli, sarà possibile acquistare i titoli di viaggio prima della partenza attraverso il portale trenitalia.com, l’App Trenitalia, le biglietterie e le emettitrici automatiche presenti nelle stazioni. Gli orari delle corse aggiuntive sono già stati inseriti nei canali di vendita.Il rafforzamento dei collegamenti punta così a rendere più agevole l’arrivo in città durante uno degli appuntamenti che caratterizzano la stagione turistica e natalizia salernitana.