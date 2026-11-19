MANIFESTAZIONE Lo sciopero di domani a Napoli: ecco le strade off limits

Le prime restrizioni scatteranno prima della giornata dello sciopero, per consentire l'allestimento del palco destinato al comizio conclusivo

Napoli si prepara allo sciopero generale nazionale di venerdì 20 novembre, proclamato dalla Cgil per 24 ore. La mobilitazione coinvolgerà lavoratori pubblici e privati di numerosi comparti, dalla scuola alla sanità, fino ai trasporti e agli uffici pubblici. In tutta Italia sono previste circa cento iniziative tra manifestazioni, cortei, presìdi e comizi.Anche nel capoluogo campano è in programma un corteo, con partenza alle 9 da piazza Garibaldi e conclusione a piazza Matteotti, dove si terrà il comizio finale. Per limitare le ripercussioni sulla circolazione, Palazzo San Giacomo ha predisposto un piano straordinario che interesserà diverse strade del centro, con divieti di transito e di sosta.Piazza Matteotti, divieti di sosta già da giovedìLe prime restrizioni scatteranno prima della giornata dello sciopero, per consentire l'allestimento del palco destinato al comizio conclusivo.Il Comune ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di piazza Matteotti. In particolare, per permettere il montaggio delle strutture, il provvedimento interesserà l'area compresa tra l'edicola e le scale che conducono a via Monteoliveto.Il divieto entrerà in vigore alle 00.01 di giovedì 19 novembre e resterà valido fino a cessate esigenze. Saranno comprese anche le aree normalmente riservate alla sosta dei taxi.Venerdì 20 novembre, le strade chiuse al corteoNella mattinata di venerdì le limitazioni riguarderanno innanzitutto il percorso della manifestazione. Dalle 8 e fino a cessate esigenze sarà vietato il transito veicolare nelle seguenti strade e piazze:piazza Garibaldi, sul lato di piazza Mancini, dove è previsto il concentramento dei partecipanti;piazza Mancini;corso Umberto I;piazza Bovio;via Guglielmo Sanfelice;via Armando Diaz;piazza Matteotti.Il corteo partirà alle 9 da piazza Garibaldi e attraverserà il centro cittadino per raggiungere il luogo del comizio conclusivo.Ulteriori restrizioni scatteranno dalle 10. Fino alla conclusione delle esigenze legate alla manifestazione sarà interdetta la circolazione in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Fabio Filzi e piazza Matteotti, e nella stessa piazza Matteotti.Sempre dalle 10 sarà istituito il senso unico di circolazione in via Fabio Filzi, con direzione da via Cesare Battisti verso via Armando Diaz.Stop agli autobus turistici e ai mezzi pubblici in alcune stradeIl piano comunale prevede anche limitazioni specifiche per gli autobus turistici e i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea.Dalle 8 e fino a cessate esigenze sarà vietato il transito a queste categorie di mezzi in via Pessina, piazza Dante, via Toledo e piazza Carità. Le restrizioni interesseranno quindi anche alcune delle principali arterie del centro, con possibili modifiche ai percorsi dei servizi di trasporto.Divieti di sosta anche in via Cesare Battisti e via Fabio FilziPer quanto riguarda la sosta, dalle 00.01 di venerdì 20 novembre e fino a cessate esigenze scatterà il divieto con rimozione forzata su entrambi i lati di piazza Matteotti, via Cesare Battisti e via Fabio Filzi.Il provvedimento comprenderà anche gli spazi riservati ai taxi. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a evitare di lasciare i veicoli nelle strade interessate dalle disposizioni.Il piano resterà in vigore per il tempo necessario allo svolgimento del corteo e del comizio conclusivo, con l'obiettivo di garantire lo svolgimento della manifestazione e gestire le ripercussioni sulla viabilità cittadina.