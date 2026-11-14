L'OMICIDIO Litiga con l'amico e lo uccide a coltellate

La scena si è consumata in una zona frequentata, con diverse persone presenti al momento dell’aggressione

Una discussione nata, secondo le prime ricostruzioni, per una somma di appena 20 euro si è trasformata in un omicidio nel quartiere romano di Torpignattara. Poco dopo le 23 di venerdì, un uomo è stato raggiunto da una coltellata al collo nell’area compresa tra via di Torpignattara e via Francesco Baracca. Nonostante i tentativi di soccorso, per lui non è stato possibile evitare la morte.La scena si è consumata in una zona frequentata, con diverse persone presenti al momento dell’aggressione. La violenza sarebbe esplosa al termine di un confronto tra due uomini, che stando alle informazioni iniziali si conoscevano e avrebbero trascorso insieme parte della serata, bevendo alcolici.La discussione degenerata in pochi istantiAll’origine del contrasto ci sarebbe stata una questione di denaro, indicata nelle prime informazioni in circa 20 euro. Non sono ancora chiari tutti i passaggi che hanno preceduto l’accoltellamento né il motivo preciso per cui la discussione sia diventata così violenta.A un certo punto uno dei due avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro alla gola. L’uomo ferito è caduto sull’asfalto, mentre i presenti hanno immediatamente chiesto aiuto. Alcuni testimoni hanno assistito anche ai tentativi di rianimazione, tra cui le manovre di massaggio cardiaco, nella speranza che la vittima potesse riprendersi. Le condizioni, tuttavia, si sono rivelate troppo gravi e l’uomo è deceduto poco dopo.L’aggressore si è allontanato prima dell’arrivo della poliziaSul luogo dell’omicidio sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad avviare i primi accertamenti.Chi ha sferrato il colpo si è allontanato subito dopo, facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno quindi avviato le ricerche per rintracciarlo. Al momento non sono state rese note le generalità né della vittima né dell’uomo sospettato di averla uccisa.Decisive le testimonianze e le immagini delle telecamereGli investigatori possono contare sulle persone che si trovavano nella strada durante l’aggressione. Le loro dichiarazioni potrebbero contribuire a ricostruire la sequenza dei fatti, chiarire il rapporto tra i due uomini e fornire indicazioni utili per identificare il fuggitivo.Parallelamente sono in corso le verifiche sui sistemi di videosorveglianza installati nella zona. I filmati potrebbero aver registrato il momento dell’allontanamento o il tragitto seguito dal responsabile dopo l’accoltellamento.L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra gli abitanti di Torpignattara. Nelle ore successive, molti residenti si sono interrogati su quanto accaduto, mentre tra chi aveva assistito alla scena è rimasta la speranza, poi purtroppo svanita, che i soccorsi riuscissero a salvare l’uomo. Le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e arrivare all’identificazione del responsabile.