PAURA IN STRADA Lite tra familiari degenera in inseguimento in auto

Nel corso del confronto, la compagna del padre, descritta come particolarmente agitata, avrebbe afferrato un coltello da cucina

Una discussione nata all'interno di una famiglia si è trasformata in un episodio di forte tensione nelle strade di località Lago, a Castellabate, nel Salernitano. Nel tardo pomeriggio di ieri, una donna avrebbe impugnato un coltello da cucina durante un confronto con due giovani, per poi inseguirli all'esterno dell'abitazione e danneggiare l'automobile utilizzata da uno dei loro amici.La vicenda ha richiesto l'intervento dei carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate. Fortunatamente, nessuno dei presenti ha riportato lesioni.Il confronto dopo la discussione del giorno precedenteSecondo la prima ricostruzione, tutto sarebbe cominciato quando due fratelli, rispettivamente di 26 e 19 anni, hanno raggiunto la casa del padre. Con loro c'erano due amici, che li avevano accompagnati in macchina e che sono rimasti ad aspettarli all'esterno.I giovani volevano parlare con il genitore per ottenere chiarimenti su un litigio avvenuto il giorno prima e che aveva coinvolto la madre. La situazione sarebbe precipitata quando l'uomo è rientrato nell'abitazione insieme alla sua attuale compagna.La donna avrebbe impugnato un coltelloNel corso del confronto, la compagna del padre, descritta come particolarmente agitata, avrebbe afferrato un coltello da cucina e rivolto un fendente verso uno dei due fratelli. Il ragazzo sarebbe riuscito a evitare il colpo, senza essere raggiunto dalla lama.A quel punto i quattro giovani avrebbero preferito allontanarsi, cercando di sottrarsi alla situazione. Ma la tensione non si sarebbe esaurita con la loro uscita dall'abitazione: la donna li avrebbe seguiti anche in strada.Il pneumatico squarciato e l'intervento dei militariDurante l'inseguimento, la donna avrebbe rivolto la propria attenzione anche alla vettura parcheggiata, appartenente a uno degli amici dei fratelli. Con il coltello avrebbe danneggiato lo pneumatico anteriore destro, rendendo necessario un successivo intervento sul mezzo.La chiamata ai carabinieri ha portato sul posto i militari della Stazione di Santa Maria di Castellabate, che hanno riportato la calma e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.Nessuna denuncia da parte dei giovaniDopo essere stati ascoltati in caserma, i ragazzi coinvolti hanno dichiarato di non voler presentare querela nei confronti della donna. L'episodio, dunque, si è concluso senza feriti e senza che i giovani manifestassero la volontà di procedere con una denuncia.Resta la ricostruzione dei carabinieri sulle diverse fasi della lite, dall'incontro nell'abitazione fino al danneggiamento dell'automobile.