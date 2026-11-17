IL CASO L'incubo dei rifiuti radioattivi in Campania: 5 indagati

l’intervento di etichettatura non sarebbe stato preceduto dalla caratterizzazione dei rifiuti

Un presunto intervento mai realizzato, almeno secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato documentato come regolarmente completato, consentendo di ottenere un finanziamento pubblico di circa due milioni di euro. È questo il punto centrale dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sulla gestione dei rifiuti radioattivi custoditi nella centrale nucleare del Garigliano, a Sessa Aurunca, nel Casertano, attualmente interessata dalle operazioni di dismissione.I carabinieri del Nucleo operativo ecologico hanno effettuato un’ispezione all’interno dell’impianto nell’ambito degli accertamenti disposti dalla magistratura. Cinque le persone iscritte nel registro degli indagati: tre sono dirigenti della Sogin, la società incaricata del decommissioning della centrale, mentre gli altri due sono ispettori dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin).I cinque nomi nell’inchiestaTra i destinatari delle contestazioni figurano Francesco Pisciotta, 48 anni, responsabile della centrale; Luca Savino, 42 anni, responsabile della dismissione; e Umberto Doti, 46 anni, esperto di radioprotezione dell’impianto.Gli altri due indagati sono Fabrizio Trenta, 50 anni, e Carmelina Salierno, 57 anni, entrambi ispettori dell’Isin.A tutti viene contestato il reato di falso. Per Pisciotta e Trenta si aggiunge l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato, in relazione alla somma di circa due milioni di euro che sarebbe stata liquidata da Arera per l’attività oggetto dell’indagine.Il verbale sull’etichettatura dei fustiL’inchiesta avrebbe preso avvio da una segnalazione di reato trasmessa dall’Isin il 5 novembre 2025. Al centro della comunicazione c’era una presunta operazione di etichettatura straordinaria dei contenitori destinati a custodire le scorie nucleari, attività descritta in un verbale redatto dagli ispettori Trenta e Salierno il 18 dicembre 2024.Secondo quanto segnalato dall’Ispettorato, però, l’intervento di etichettatura non sarebbe stato preceduto dalla caratterizzazione dei rifiuti, passaggio previsto dalle linee guida dell’organismo di controllo. Si tratta di una procedura finalizzata a individuare e classificare le caratteristiche dei materiali, elemento necessario per la loro corretta gestione.Proprio l’eventuale assenza di questa fase avrebbe fatto emergere il sospetto di una documentazione non corrispondente alle attività effettivamente svolte.Gli accertamenti della Procura e l’ispezione al GariglianoDopo aver ricevuto la segnalazione dell’Isin, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha affidato gli approfondimenti ai carabinieri del Noe di Caserta e al Comando per la Tutela ambientale e la sicurezza energetica di Roma (Tase).Le verifiche svolte avrebbero fatto emergere alcuni elementi ritenuti compatibili con quanto rappresentato dall’Ispettorato nazionale. Da qui la decisione di procedere con un’ispezione nei locali della centrale di Sessa Aurunca, per acquisire ulteriori riscontri sulla documentazione e sulle attività dichiarate.Il nodo dei due milioni di euroL’aspetto economico rappresenta uno dei filoni principali dell’indagine. L’ipotesi accusatoria è che la presunta attestazione dell’avvenuta caratterizzazione dei rifiuti abbia consentito di ottenere da Arera la liquidazione di circa due milioni di euro destinati proprio a quell’intervento.Gli investigatori dovranno ora verificare se le operazioni siano state realmente eseguite, quale ruolo abbiano avuto le singole persone coinvolte e se vi sia stata una corrispondenza tra quanto riportato negli atti e le procedure effettivamente svolte nell’impianto.Le contestazioni restano allo stato ipotesi investigative: la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie e tutti sono da considerarsi innocenti fino a eventuale condanna definitiva.