DISPERAZIONE Lega il cappio in cella, salvato di peso

La prontezza degli operatori si è rivelata determinante per interrompere il tentativo e mettere in salvo l'uomo

Momenti drammatici nella notte all'interno della casa circondariale Bellizzi di Avellino, dove un detenuto ha tentato di togliersi la vita impiccandosi nella propria cella. A impedire che il gesto si trasformasse in tragedia è stato il tempestivo intervento degli agenti della Polizia penitenziaria, che sono riusciti a raggiungere l'uomo e a scongiurare conseguenze irreparabili.Secondo quanto ricostruito, il detenuto avrebbe utilizzato un laccio realizzato con le lenzuola, che avrebbe poi fissato alle sbarre della finestra della cella. Una situazione estremamente delicata, che ha richiesto una risposta immediata da parte del personale in servizio. La prontezza degli operatori si è rivelata determinante per interrompere il tentativo e mettere in salvo l'uomo.L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e delle condizioni di lavoro all'interno degli istituti penitenziari, dove gli agenti sono quotidianamente chiamati a gestire situazioni di forte tensione, emergenze improvvise e problematiche legate alla condizione psicologica dei detenuti.A rendere noto quanto accaduto è stato Fabio Ciampi, delegato della Uil Fp Polizia penitenziaria, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio riconoscimento nei confronti degli agenti protagonisti dell'intervento. Un apprezzamento che assume un significato particolare anche alla luce delle difficoltà organizzative e della carenza di personale con cui, secondo il sindacato, il corpo è costretto a confrontarsi.«Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti agli agenti che, con professionalità, lucidità e tempestività, sono riusciti a scongiurare il peggio», ha dichiarato Ciampi. Il rappresentante sindacale sottolinea come l'accaduto dimostri ancora una volta il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia penitenziaria, spesso chiamata a intervenire in circostanze estremamente complesse e senza poter contare su organici adeguati.Il delegato della Uil Fp evidenzia infatti che la gestione delle emergenze all'interno di un carcere richiede preparazione, capacità di valutazione e rapidità decisionale. Qualità che, in situazioni come quella verificatasi ad Avellino, possono fare la differenza tra un intervento risolutivo e un esito drammatico.Ai complimenti rivolti agli operatori si è associato anche Raffaele Troise, responsabile della Uil Fp Polizia penitenziaria, che ha colto l'occasione per richiamare l'attenzione sulle condizioni complessive dell'istituto irpino. Per il sindacalista, infatti, l'efficacia dell'intervento non deve far passare in secondo piano le difficoltà strutturali che interessano la casa circondariale Bellizzi.Tra le principali preoccupazioni viene indicato il sovraffollamento, una condizione che, secondo il sindacato, starebbe diventando sempre più pesante e che rischia di aggravare ulteriormente la gestione quotidiana della struttura. A questo si aggiunge il numero insufficiente di agenti rispetto alle necessità operative, con ripercussioni sull'organizzazione dei turni, sulla vigilanza e sulla capacità di affrontare tempestivamente le situazioni di emergenza.«Occorre interrogarsi sulle condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori. Il sovraffollamento che ormai incombe sulla casa circondariale di Avellino rappresenta una criticità che non può essere sottovalutata, soprattutto quando si accompagna a una presenza di personale numericamente insufficiente rispetto alle esigenze operative e di sicurezza dell'istituto», ha avvertito Troise.Il rappresentante sindacale pone quindi una questione che riguarda non soltanto la tutela degli agenti, ma anche la sicurezza e la gestione complessiva della popolazione detenuta. Un carcere caratterizzato da un numero elevato di presenze e da risorse umane limitate, secondo la Uil Fp, rischia infatti di esporre tutti a maggiori difficoltà, rendendo più complicato garantire un controllo adeguato e affrontare episodi imprevedibili.La riflessione del sindacato si concentra soprattutto sull'impossibilità di affidare esclusivamente alla dedizione individuale degli operatori la soluzione di problemi che richiedono interventi organizzativi e risorse strutturali. La professionalità degli agenti, pur essendo indispensabile, non può diventare un sostituto permanente delle carenze di organico e delle difficoltà gestionali.«Non si può pensare che la professionalità e il sacrificio degli operatori possano compensare all'infinito carenze organizzative e organiche», è il monito lanciato da Troise.L'episodio verificatosi nella notte al Bellizzi rappresenta dunque un nuovo campanello d'allarme sulle condizioni di lavoro all'interno delle carceri e sulla necessità di garantire un sistema in grado di affrontare anche le emergenze più delicate. Da una parte resta il riconoscimento per gli agenti che sono riusciti a salvare una vita grazie alla loro tempestività; dall'altra emerge la richiesta di affrontare con interventi concreti le criticità denunciate dal personale penitenziario.Per la Uil Fp, quanto accaduto non può essere archiviato soltanto come un intervento riuscito, ma deve diventare un'occasione per riportare l'attenzione sulle condizioni dell'istituto avellinese, sul sovraffollamento e sulla necessità di rafforzare gli organici. La sicurezza di un carcere, sottolinea il sindacato, non può dipendere soltanto dalla capacità dei singoli agenti di affrontare situazioni estreme, ma deve poggiare su un'organizzazione adeguata e su risorse sufficienti.