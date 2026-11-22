IL RAID L'auto della dottoressa cannibalizzata in piena notte

i responsabili avevano rotto un finestrino per riuscire ad aprire il cofano anteriore e successivamente avevano smontato e portato via diversi componenti della carrozzeria

Un furto particolarmente grave, non soltanto per il danno economico provocato, ma anche per le conseguenze sul lavoro di una professionista che ogni giorno assiste pazienti fragili nelle loro abitazioni. È accaduto nel centro di Frattamaggiore, dove ignoti hanno preso di mira l’automobile di una dottoressa impegnata nelle cure palliative pediatriche e per giovani.Il veicolo, una Toyota, era parcheggiato nella zona compresa tra via Roma e corso Garibaldi. Secondo quanto raccontato dalla proprietaria, la macchina era stata lasciata in sosta intorno alle 22. Quando la mattina successiva è tornata a riprenderla, si è trovata davanti una scena sconcertante: i responsabili avevano rotto un finestrino per riuscire ad aprire il cofano anteriore e successivamente avevano smontato e portato via diversi componenti della carrozzeria, tra cui cofano, paraurti e parafanghi.La dottoressa ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, già allertate, e ha lanciato un appello attraverso i social per chiedere la collaborazione di chiunque possa aver assistito al furto o disponga di immagini utili.«Quello che è successo stanotte è indecente, chiedo a chiunque abbia visto qualcosa lo indichi», ha scritto, spiegando soprattutto quanto sia importante per lei poter recuperare al più presto la disponibilità dell’automobile.Il mezzo, infatti, non rappresenta soltanto un bene personale, ma uno strumento indispensabile per svolgere la propria attività professionale. La dottoressa segue pazienti sul territorio di competenza dell’Asl e utilizza la vettura per raggiungerli direttamente a casa, garantendo visite e assistenza.L’appello per le telecamere e le visite a domicilioLa conseguenza più immediata del furto è stata l’impossibilità di effettuare una visita già programmata. «La macchina mi serve per poter andare a fare visite ai miei pazienti per l'ASL nelle proprie case», ha spiegato, chiedendo ai residenti e ai commercianti della zona che dispongono di sistemi di videosorveglianza di mettere a disposizione le registrazioni per le verifiche dei carabinieri.La situazione, ha raccontato, rischia di compromettere anche gli appuntamenti dei giorni successivi. Per non lasciare senza assistenza le persone che segue, la professionista ha già pensato a una soluzione alternativa: «Oggi avevo una visita e non potrò recarmi, domani pur di non mancare ad un appuntamento prenderò la bici».Nel suo messaggio ha voluto inoltre richiamare l’attenzione su un aspetto che, a suo avviso, potrebbe alimentare questo tipo di reati: il mercato delle riparazioni a basso costo e poco trasparenti. «Il messaggio che vorrei sottolineare è di non accettare riparazioni a prezzi bassi e poco trasparenti, perché vanno a danneggiare tutta la comunità», ha dichiarato.La solidarietà del comitato anticamorraDopo la denuncia pubblica sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà. Sulla vicenda è intervenuto anche Antonio Iazzetta, del Comitato anticamorra per la legalità, che ha invitato chiunque abbia informazioni a collaborare con le forze dell’ordine.«Mi auguro che chi ha visto o sentito qualcosa non si renda complice e aiuti a trovare i colpevoli», ha affermato, sottolineando l’importanza di verificare le immagini registrate dalle numerose telecamere presenti nella zona.L’auspicio è che proprio i filmati della videosorveglianza possano offrire elementi utili per ricostruire le modalità del furto e individuare i responsabili. Intanto resta il problema concreto per la dottoressa, che dovrà organizzare diversamente i propri spostamenti per continuare a garantire le visite domiciliari ai pazienti che hanno bisogno della sua assistenza.