QUARTIERI SPAGNOLI Largo Maradona riapre, il conto alla rovescia è finito

La data scelta per restituire lo spazio alla città precede di un giorno il 25 novembre, anniversario della morte di Maradona

Largo Maradona si prepara ad accogliere nuovamente cittadini e visitatori. Lo spazio simbolo della passione napoletana per Diego Armando Maradona, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, riaprirà martedì 24 novembre alle 10.30, al termine degli interventi di riqualificazione.A comunicarlo è il Comune di Napoli, che ha annunciato la presenza del sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, in occasione della riapertura.Un luogo simbolo per i tifosi azzurriLargo Maradona è diventato negli anni una delle mete più conosciute della città, frequentata da tifosi, turisti e appassionati provenienti da ogni parte del mondo. Il murale dedicato al Pibe de Oro e gli spazi circostanti hanno trasformato quest'area dei Quartieri Spagnoli in un punto di riferimento della memoria collettiva legata al campione argentino.La riapertura alla vigilia dell’anniversarioLa data scelta per restituire lo spazio alla città precede di un giorno il 25 novembre, anniversario della morte di Maradona. Una coincidenza che rende ancora più significativo il momento per i sostenitori del Napoli e per quanti continuano a riconoscere nel fuoriclasse argentino una figura centrale nella storia sportiva e nell’identità della città.Con la conclusione dei lavori, Largo Maradona torna dunque a essere accessibile al pubblico, dopo l’intervento di riqualificazione promosso per migliorare uno dei luoghi più rappresentativi dei Quartieri Spagnoli.