CALCIO L'arbitro Mariana Grimaldi aggredita a Casalnuovo

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica e a verificare quanto successo negli istanti successivi alla partita

Una partita di calcio si è conclusa con un episodio di violenza ai danni di una giovane arbitra. È accaduto a Casalnuovo, al termine dell'incontro tra Ats Casalnuovo e Gb Caprese, valido per il campionato di Promozione. La direttrice di gara, Mariana Grimaldi, appartenente alla sezione Aia di Ercolano, sarebbe stata aggredita mentre stava rientrando negli spogliatoi.La notizia, riportata dall'edizione online del quotidiano Il Roma, riporta nuovamente l'attenzione sugli episodi di intimidazione e violenza che coinvolgono gli ufficiali di gara sui campi dilettantistici.La tensione dopo il risultato finaleLa sfida si è chiusa sul punteggio di 3-2 in favore della formazione caprese. Secondo le prime informazioni, la contestazione del risultato avrebbe fatto da sfondo all'aggressione: qualcuno, insoddisfatto dell'esito della gara, avrebbe rivolto la propria rabbia contro l'arbitra.Gli insulti sarebbero proseguiti anche dopo il fischio finale, quando Grimaldi si stava dirigendo verso gli spogliatoi. In quel frangente la giovane sarebbe stata raggiunta e aggredita, fino a cadere a terra.La giovane arbitra soccorsa in lacrimeL'episodio ha provocato momenti di forte concitazione. La ragazza, visibilmente scossa e in lacrime, è stata immediatamente assistita dopo l'aggressione. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle eventuali lesioni riportate o sulle sue condizioni sanitarie.Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, chiamati a ricostruire la dinamica e a verificare quanto successo negli istanti successivi alla partita.Accertamenti sull'accadutoResta da chiarire chi abbia preso parte all'aggressione e quali siano state le responsabilità individuali. L'episodio si aggiunge alle segnalazioni di violenza che continuano a interessare il calcio regionale, con particolare attenzione alla tutela degli arbitri, chiamati a dirigere le gare in un contesto che dovrebbe restare sportivo e rispettoso.Per il momento, sulla vicenda sono disponibili le prime informazioni diffuse dalla stampa locale; eventuali sviluppi investigativi potranno chiarire ulteriormente le circostanze dell'accaduto.