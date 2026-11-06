INCIVILI Lanciano una torta nel vuoto dal Belvedere di San Martino

A compiere il gesto sarebbe stato un uomo che, dopo aver deciso di disfarsi del dolce, lo ha scagliato come fosse un giavellotto

Una fetta di torta avanzata, anziché finire in un cestino, è stata lanciata oltre il parapetto del Belvedere di San Martino, raggiungendo le siepi sottostanti. È quanto mostra un filmato girato nello spazio panoramico, tra i più frequentati del quartiere Vomero e apprezzato da napoletani e turisti per la vista sulla città.A compiere il gesto sarebbe stato un uomo che, dopo aver deciso di disfarsi del dolce, lo ha scagliato come fosse un giavellotto. La scena non è rimasta soltanto una bravata: chi l'ha compiuta ha ripreso tutto con il telefono, per poi condividere il video sui social.La segnalazione a Francesco Emilio BorrelliLe immagini sono arrivate al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che le ha rilanciate sulla propria pagina Facebook ufficiale, portando l'episodio all'attenzione pubblica.Il filmato ha rapidamente alimentato le reazioni degli utenti, con numerosi commenti di condanna per il comportamento mostrato.L'indignazione per il rispetto degli spazi comuniA suscitare le proteste non è soltanto l'abbandono del cibo tra la vegetazione, ma anche la scelta di trasformare l'azione in un contenuto da esibire online. Tra i cittadini del Vomero è stata espressa indignazione per un comportamento ritenuto irrispettoso nei confronti di un luogo pubblico e del decoro urbano.Il Belvedere di San Martino è uno degli scorci più rappresentativi di Napoli: proprio la sua frequentazione e il suo valore paesaggistico rendono ancora più evidente il contrasto tra la bellezza del luogo e un gesto che, per pochi secondi di visibilità sui social, ne compromette la cura e il rispetto.