L'ALLARME Ladri in casa con una siringa di oppioide, due arresti

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri

Si è trovata davanti un uomo incappucciato all’interno della propria abitazione, mentre un secondo individuo si trovava sulle scale del condominio, pronto a fare da supporto. È quanto accaduto a Sorrento a una donna, agente della polizia municipale, che non si è lasciata intimidire e ha costretto entrambi ad allontanarsi, riuscendo poi ad allertare il 112.Uno dei due uomini avrebbe avuto con sé una siringa contenente Contromal, un farmaco antidolorifico appartenente alla classe degli oppioidi. La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della stazione di Sorrento.Bloccati dopo poche centinaia di metriI militari sono arrivati mentre i due si stavano ancora allontanando. La fuga è durata poco: i sospettati sono stati raggiunti e bloccati a poche centinaia di metri dal condominio.Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto in abitazione. Nel corso degli accertamenti, all’interno dell’auto utilizzata dai due sono stati trovati anche due coltelli da cucina.L’identificazione e il provvedimento a carico di NozadzeUno degli arrestati è Giorgi Nozadze, 45 anni, di origini georgiane. Le verifiche sulle impronte digitali avrebbero permesso di accertare che, in occasione di precedenti arresti, l’uomo aveva utilizzato numerose identità false.A suo carico sarebbe inoltre emerso un ordine di arresto rimasto ineseguito dal 2015, legato alla sua presunta partecipazione a una banda specializzata nei furti in abitazione. Nozadze si trova ora in camera di sicurezza e dovrà scontare anche una pena di quattro anni disposta dalla Procura di Milano.Arrestato anche il presunto compliceIl secondo uomo fermato è Gocha Karzarian, nato nel 1993. Anche per lui è stato eseguito l’arresto nell’ambito dell’episodio di Sorrento ed è ora in attesa del processo.Saranno gli accertamenti giudiziari a definire le responsabilità dei due uomini per il tentativo di intrusione nell’abitazione della donna.