IL FURTO Ladri in casa ad ora di cena, sono entrati praticando un piccolo foro

Una volta dentro i ladri passano al setaccio gli ambienti alla ricerca di oggetti da portare via

Dal centro alle frazioni, i furti nelle abitazioni tornano a preoccupare i residenti dell’Aquila e del territorio circostante. Negli ultimi giorni si sono moltiplicate le segnalazioni di incursioni in diverse località, tra cui Sant’Elia, Pozza di Preturo, Scoppito e Preturo. Un fenomeno che alimenta l’apprensione tra le famiglie, sempre più preoccupate per la sicurezza delle proprie case.Il copione, secondo le testimonianze e le ricostruzioni dei singoli episodi, sembra ripetersi: i ladri riescono a entrare nelle abitazioni, rovistano tra mobili e cassetti e portano via tutto ciò che ritengono di valore. Nel mirino finiscono soprattutto denaro, gioielli e preziosi, ma anche rame e altri materiali facilmente rivendibili.Il foro vicino alla maniglia e le case messe a soqquadroTra le modalità di intrusione segnalate c'è quella del piccolo foro praticato in prossimità della maniglia della finestra, attraverso il quale i malviventi riuscirebbero a intervenire sul meccanismo di apertura. Una tecnica che, in alcuni casi, consentirebbe di introdursi nelle abitazioni senza provocare rumori particolarmente evidenti.Una volta dentro, i ladri passano al setaccio gli ambienti alla ricerca di oggetti da portare via. Armadi aperti, cassetti svuotati, vestiti sparsi sui letti o sul pavimento e scatole rovistate: spesso i proprietari, al rientro, trovano la casa completamente sottosopra.Il danno non riguarda soltanto il valore economico degli oggetti sottratti. A pesare è soprattutto la violazione degli spazi personali, la sensazione che estranei abbiano frugato tra documenti, ricordi e beni custoditi in casa. A questo si aggiunge la paura di non sentirsi più al sicuro nemmeno all'interno della propria abitazione.I raid soprattutto al calare della seraLe incursioni sembrano concentrarsi prevalentemente nel tardo pomeriggio, quando comincia a fare buio e molte abitazioni restano vuote. L'imbrunire può offrire ai responsabili maggiori possibilità di agire senza essere notati, ma i furti non si limitano a questa fascia oraria: gli episodi possono verificarsi anche durante il giorno, approfittando dell'assenza dei proprietari.La scorsa settimana segnalazioni analoghe avevano interessato anche altre zone della città, in particolare il Torrione e la Torretta. In quei casi erano stati presi di mira anche scantinati e locali accessori delle abitazioni.Il quadro che emerge dalle diverse segnalazioni è quello di un fenomeno che interessa aree differenti, dal centro alle periferie, coinvolgendo anche le frazioni e aumentando la preoccupazione di chi vi abita.Controlli delle forze dell'ordine e indagini sui singoli episodiSul fronte della sicurezza, Polizia e Carabinieri hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo del territorio, concentrando l'attenzione sulle zone considerate maggiormente esposte. Parallelamente proseguono gli accertamenti sui singoli furti, con la raccolta di testimonianze e di eventuali elementi utili a individuare i responsabili.Un recente provvedimento riguarda un diciannovenne aquilano, arrestato il 16 novembre dalla Squadra Volante della Questura dopo che il Gip ha disposto la custodia in carcere per la violazione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giovane era accusato di diversi furti, anche in abitazione e di motocicli, nella zona di Sassa.Non risultano, tuttavia, collegamenti accertati tra quel procedimento e le incursioni segnalate in questi giorni nelle altre frazioni. Si tratta quindi di vicende che, allo stato delle informazioni disponibili, non possono essere considerate riconducibili agli stessi autori.La preoccupazione dei residentiDopo un furto, la sensazione di insicurezza può continuare anche quando l'incursione è ormai terminata e la denuncia è stata presentata. Resta la preoccupazione quando si esce per andare al lavoro, quando si rientra la sera o quando un rumore proveniente dall'esterno fa temere una nuova intrusione.Tra i residenti cresce così la richiesta di maggiore vigilanza, controlli e attenzione, affinché le abitazioni e i quartieri possano tornare a essere percepiti come luoghi sicuri. Perché, oltre alla perdita di denaro e oggetti, ciò che i furti lasciano dietro di sé è soprattutto la sensazione di aver perso la tranquillità tra le mura di casa.