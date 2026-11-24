POLICLINICO La neonata è grave, i medici negano la cartella clinica alla mamma

Sul caso sono già in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Napoli

Chiede la cartella clinica della figlia per garantire continuità alle cure, ma, secondo quanto denunciato, la documentazione non le sarebbe stata consegnata. È la vicenda segnalata dalla madre di una neonata nata lo scorso 11 maggio al Policlinico e successivamente trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova a causa delle gravi condizioni di salute.A sollevare la questione è la famiglia della piccola, indicata con il nome di fantasia Maria. La richiesta della documentazione sanitaria è stata presentata dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della madre, una ventenne di origini marocchine. Secondo quanto riferito dalla donna, la struttura ospedaliera non avrebbe accolto la richiesta di consegna della cartella clinica.Le indagini della Procura dopo le complicazioni alla nascitaSul caso sono già in corso accertamenti da parte della Procura della Repubblica di Napoli, che ipotizza il reato di lesioni colpose gravissime.Dopo il parto, alla madre sarebbe stato riferito che la bambina aveva subito un’asfissia. Le condizioni della neonata avrebbero reso necessario il trasferimento immediato in terapia intensiva. La donna, secondo quanto ricostruito, non riuscì neppure a vedere la figlia nelle prime fasi successive alla nascita.La piccola è stata poi trasferita al Santobono, dove prosegue il percorso di cura.La denuncia della madre sulla gestione della gravidanzaNella denuncia presentata ai carabinieri, la ventenne aveva già segnalato presunte criticità nei trattamenti sanitari ricevuti durante la gravidanza. In particolare, aveva lamentato l’inadeguatezza di alcune cure alle quali sarebbe stata sottoposta.La donna avrebbe inoltre riferito di aver chiesto un parere a un medico, che le avrebbe prospettato la possibilità che quei trattamenti avessero determinato conseguenze sul feto.Si tratta di circostanze che rientrano nel quadro delle verifiche investigative e che dovranno essere approfondite dagli inquirenti.La richiesta della documentazione sanitariaLa richiesta della cartella clinica è stata avanzata dall’avvocato Francesco Petruzzi con l’obiettivo di acquisire gli elementi relativi al parto e alle cure prestate alla neonata presso il Policlinico.La documentazione è ritenuta dalla famiglia importante anche per ricostruire il percorso sanitario della bambina e consentire ai medici che la stanno seguendo al Santobono di disporre delle informazioni necessarie alla continuità terapeutica.La vicenda si sviluppa dunque su due fronti: da una parte le condizioni della piccola e la necessità di proseguire le cure, dall’altra gli accertamenti della Procura sulle circostanze del parto e sulle presunte criticità denunciate dalla madre. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nel corso delle indagini.