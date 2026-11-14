MALTEMPO La mareggiata restituisce un'auto

La vettura apparteneva a un uomo di 70 anni che, durante l'emergenza, aveva rischiato di essere travolto dalla piena del torrente nella zona

Dopo settimane trascorse in mare, è riapparsa lungo la costa di Agnone Cilento la Fiat Seicento gialla finita nella furia della corrente durante l'ondata di maltempo dello scorso 10 ottobre. L'auto è stata ritrovata sul litorale della frazione di Montecorice, nel Cilento, riportando alla memoria una giornata segnata dalla paura e da un delicato intervento di soccorso.La vettura apparteneva a un uomo di 70 anni che, durante l'emergenza, aveva rischiato di essere travolto dalla piena del torrente nella zona di località Magazzeni. La corrente aveva investito l'area con tale forza da trascinare via anche la sua automobile.L'anziano bloccato dalla piena, l'auto travolta dalla correnteQuel giorno l'uomo si era ritrovato intrappolato sulla sponda opposta del corso d'acqua, senza la possibilità di raggiungere autonomamente un punto sicuro. Mentre la situazione diventava sempre più pericolosa, la sua Fiat Seicento veniva trascinata via dall'acqua, scomparendo dalla vista.Per il settantenne si era reso necessario un intervento urgente. Sul posto erano arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, affiancati dagli specialisti del nucleo SAF di Salerno, addestrati a operare in scenari complessi, e dal personale sanitario del 118.Il salvataggio dei soccorritori e il ritrovamento sulla costaLe squadre erano riuscite a raggiungere l'uomo e a portarlo in salvo, evitando che la piena avesse conseguenze sulla sua incolumità. Fortunatamente, l'anziano non aveva riportato conseguenze per la salute.Diversa la sorte dell'automobile, che era stata inghiottita dalla corrente e trascinata verso il mare. A distanza di tempo, il veicolo è riemerso sul litorale di Agnone Cilento, dove è stato individuato.Il ritrovamento della piccola vettura gialla chiude simbolicamente una vicenda iniziata durante una delle fasi più difficili del maltempo di ottobre. La sua ricomparsa sulla costa ha riportato l'attenzione su quei momenti di apprensione, quando la violenza dell'acqua aveva messo in pericolo un uomo e cancellato in pochi istanti ogni traccia della sua auto.