LO CHOC La figlioletta sta male, lei si butta contromano sulla Statale

Quando si sono avvicinati all’auto per capire cosa stesse accadendo, gli agenti hanno trovato la conducente in evidente stato di agitazione

Attimi di forte apprensione ieri sera lungo la strada Cilentana, nei pressi dello svincolo di Futani. Una donna, alla guida della propria automobile, ha imboccato la carreggiata contromano, rischiando di provocare un incidente e mettendo in pericolo sé stessa e gli altri utenti della strada.A evitare conseguenze potenzialmente gravi è stato l’intervento di una pattuglia della Polizia Penitenziaria di Secondigliano, che in quel momento stava transitando nella zona. Gli agenti si sono accorti della vettura che procedeva nella direzione sbagliata e sono riusciti a bloccarla, interrompendo una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in un grave pericolo per la circolazione.La figlia si era sentita male: la corsa verso l’ospedaleQuando si sono avvicinati all’auto per capire cosa stesse accadendo, gli agenti hanno trovato la conducente in evidente stato di agitazione e sotto choc. A bordo del veicolo c’erano anche le sue tre figlie e una delle bambine aveva accusato un malore.Compresa la situazione di difficoltà, gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno cercato innanzitutto di tranquillizzare la madre, per poi attivarsi rapidamente in suo aiuto. La pattuglia ha quindi scortato l’automobile fino all’ospedale, consentendo alla bambina di raggiungere la struttura sanitaria e ricevere le cure necessarie.Un intervento tempestivo che ha permesso di mettere in sicurezza la famiglia e gestire un momento di emergenza lungo una strada particolarmente trafficata. La presenza degli agenti si è rivelata decisiva per interrompere la marcia contromano e accompagnare madre e figlie verso l’assistenza medica.