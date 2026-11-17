L'OPERAZIONE La camorra stampa documenti falsi: 5 arresti

vrebbero costituito o preso parte a un'associazione per delinquere finalizzata alla produzione e alla vendita di documenti identificativi contraffatti

Un'attività organizzata per realizzare e mettere in circolazione documenti di identità falsi, alcuni dei quali utilizzabili anche per viaggiare all'estero. È questa l'ipotesi investigativa al centro di un'indagine della Procura di Napoli, culminata nell'esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, ritenute vicine al clan Mazzarella.Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli, sulla base di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale partenopeo su richiesta della Procura.L'ipotesi di un'organizzazione dedita alla falsificazioneSecondo l'impianto accusatorio, i cinque avrebbero costituito o preso parte a un'associazione per delinquere finalizzata alla produzione e alla vendita di documenti identificativi contraffatti. Tra questi figurerebbero anche documenti dotati, almeno apparentemente, dei requisiti necessari per l'espatrio.Gli investigatori ipotizzano dunque un'attività strutturata, con più persone coinvolte nella realizzazione e nella distribuzione dei falsi. Gli indagati appartengono a un unico gruppo familiare, che gli inquirenti collocano in un contesto di vicinanza al clan Mazzarella.Arresti domiciliari per il presunto promotoreLe misure disposte dal giudice sono differenziate in base alle posizioni contestate. Alla persona indicata dagli investigatori come presunto capo dell'organizzazione sono stati concessi gli arresti domiciliari, accompagnati da specifiche limitazioni.Il destinatario del provvedimento non potrà lasciare il luogo di detenzione senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. È stato inoltre stabilito il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, compresi i social network, con persone diverse da quelle con cui convive o che si occupano della sua assistenza.Divieto di dimora per gli altri indagatiPer gli altri presunti partecipanti al gruppo è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Napoli, con l'impossibilità di entrarvi senza il permesso del giudice.Una misura diversa è stata applicata alla proprietaria dell'immobile che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stato utilizzato come stamperia clandestina per la produzione dei documenti falsi: nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di presentazione al comando dei Carabinieri territorialmente competente.L'inchiesta dovrà ora chiarire nel dettaglio il funzionamento dell'attività contestata, i ruoli attribuiti ai singoli indagati e l'eventuale estensione della rete di produzione e vendita. Le accuse sono ancora al vaglio dell'autorità giudiziaria: le persone coinvolte devono essere considerate presunte innocenti fino a un'eventuale condanna definitiva.