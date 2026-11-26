LA RETATA La camorra punta sui cavalli di razza: maxi-sequestro nel blitz

Nei confronti dei due indagati sono stati notificati provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura antimafia partenopea

Ci sono anche cavalli di razza tra i beni sequestrati nell’ambito di un’indagine della Polizia di Stato e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sul clan Moccia. Il provvedimento riguarda Antonio e Ido Alcide Franzese, indicati dagli investigatori come storici affiliati all’organizzazione criminale di Afragola.Secondo l’ipotesi accusatoria, i due avrebbero agevolato il clan occupandosi, per suo conto, della gestione del mercato ortofrutticolo di Casoria, attività dalla quale avrebbero ricavato ingenti profitti.Le misure cautelari e le accuseNei confronti dei due indagati sono stati notificati provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura antimafia partenopea: un arresto in carcere e un divieto di dimora.L’attività investigativa è stata condotta dalla Polizia di Stato attraverso lo Sco, la Sisco e la Squadra Mobile della Questura di Napoli, coordinata dal primo dirigente Mario Grassia.I reati contestati, nella forma aggravata, sono associazione di tipo mafioso e trasferimento di valori.Il precedente agguato del 1990Il nome di Antonio Franzese era già emerso in una vicenda di sangue legata al mercato ortofrutticolo di Casoria. Nel settembre del 1990, infatti, fu lui l'obiettivo di un agguato avvenuto all'interno del bar della struttura commerciale.In quell'attacco persero la vita il barista Sergio Esposito e il dodicenne Andrea Esposito, entrambi testimoni dell'agguato.Immobili, veicoli e partecipazioni societarieIl sequestro ha interessato un patrimonio composto da beni di diversa natura e valore. Oltre ai cavalli di razza, sono stati sottoposti a vincolo immobili, automobili, motocicli e quote di partecipazioni societarie.Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a diversi milioni di euro. L'operazione si inserisce nell'indagine della Dda di Napoli volta a ricostruire le attività economiche che, secondo gli investigatori, sarebbero state gestite nell'interesse del clan Moccia.