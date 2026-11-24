ATTENZIONE La caldaia è contaminata, ma è l'ennesima truffa

un raggiro che continua a sfruttare la paura di un guasto domestico e l'urgenza di intervenire per mettere a segno furti nelle abitazioni

Si presentano alla porta fingendosi tecnici specializzati nella manutenzione della caldaia e annunciano un presunto pericolo: nell'impianto sarebbe presente una sostanza in grado di danneggiare oro, gioielli e altri oggetti preziosi custoditi in casa. È una truffa, ma la messinscena può risultare convincente, soprattutto per le persone anziane che vivono sole e che, spaventate dall'allarme, finiscono per consegnare inconsapevolmente i propri risparmi ai malviventi.È la cosiddetta truffa della caldaia, un raggiro che continua a sfruttare la paura di un guasto domestico e l'urgenza di intervenire per mettere a segno furti nelle abitazioni. A riportare l'attenzione su questo sistema è il caso di una donna di 77 anni di Legnano, in provincia di Milano, ingannata da due uomini che si erano presentati alla sua porta fingendo di dover effettuare un intervento di manutenzione.Come funziona il raggiro: la falsa sostanza pericolosaIl meccanismo utilizzato dai truffatori è studiato per mettere sotto pressione la vittima. I malintenzionati si qualificano come tecnici della caldaia e sostengono di aver individuato una perdita di gas oppure la presenza di un liquido contaminante nell'impianto.A quel punto lanciano l'allarme: la presunta sostanza potrebbe danneggiare gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione. Per evitare conseguenze, invitano il proprietario a raccogliere oro, gioielli e denaro contante in un sacchetto, sostenendo che in questo modo sarebbero al sicuro.È proprio qui che si consuma il furto. Approfittando della confusione e di un momento di distrazione, i falsi tecnici si impossessano degli oggetti raccolti e si allontanano rapidamente. La vittima, convinta di seguire indicazioni necessarie per proteggere i propri beni, si accorge spesso dell'inganno soltanto quando i malviventi sono ormai lontani.Non soltanto caldaie: le altre scuse per entrare in casaCome evidenziato anche dal portale Truffa.net, specializzato nell'informazione e nella prevenzione dei raggiri, i malintenzionati possono utilizzare diversi pretesti per ottenere l'accesso alle abitazioni.Oltre alla presunta contaminazione della caldaia, possono parlare di controlli obbligatori dei fumi, verifiche urgenti dell'impianto o inesistenti fughe di gas. In altri casi possono presentarsi come addetti incaricati della lettura dei contatori.Le modalità cambiano, ma lo schema resta simile: conquistare la fiducia della persona, creare una situazione di allarme e convincerla ad agire rapidamente, senza darle il tempo di verificare l'identità degli interlocutori o contattare qualcuno.Come riconoscere la truffa e proteggersiLa prima precauzione riguarda le visite inattese. Gli interventi di manutenzione programmata devono essere concordati con il proprietario dell'abitazione o con l'amministratore del condominio. In presenza di un presunto controllo urgente, è quindi importante contattare direttamente la società incaricata, utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali.Ci sono poi alcuni comportamenti da evitare:Non far entrare sconosciuti senza averne verificato l'identità e l'incaricoNon consegnare mai oro, gioielli o denaro a persone che si presentano come tecniciNon mostrare dove vengono custoditi contanti e oggetti preziosiNon lasciarsi condizionare da minacce, urgenze o richieste di intervento immediatoIn caso di dubbi, contattare un familiare, un vicino o direttamente le forze dell'ordineUn vero tecnico non ha alcuna ragione di chiedere di raccogliere gioielli e contanti per proteggerli da una presunta contaminazione della caldaia. È un elemento fondamentale da ricordare, soprattutto per chi assiste genitori e parenti anziani.In caso di sospetto tentativo di truffa o di una situazione di pericolo, è possibile chiamare il 112, Numero Unico di Emergenza. Informare familiari e vicini di casa su questo tipo di raggiro può inoltre contribuire a evitare che altre persone cadano nella stessa trappola.