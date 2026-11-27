L'OPERAZIONE Irruzione dei militari contro gli affitti abusivi

Il bilancio dell’intervento è di quattro persone denunciate, tra cui il proprietario dell’edificio finito nel mirino degli accertamenti

Operazione contro il sovraffollamento abitativo nel cuore di Sant’Antimo. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia locale, su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno effettuato un controllo in un immobile insieme ai militari dell’Esercito Italiano appartenenti al Raggruppamento Campania, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure – Terra dei Fuochi”.Il bilancio dell’intervento è di quattro persone denunciate, tra cui il proprietario dell’edificio finito nel mirino degli accertamenti. Le ipotesi di reato contestate riguardano abusi edilizi e urbanistici e il favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.Durante le verifiche sarebbe emersa la presenza di persone non in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia. Gli operatori avrebbero inoltre individuato allacci abusivi alla rete idrica, facendo emergere ulteriori irregolarità nella gestione dell’immobile.Documenti falsi e contratti fittiziGli accertamenti non si sarebbero limitati alle condizioni strutturali e all'effettivo utilizzo degli spazi. Nel corso dell'attività, infatti, sarebbero state riscontrate anche dichiarazioni e documentazioni false, contratti fittizi e dati non veritieri, che sarebbero stati utilizzati per eludere i controlli.L'operazione rientra in un più ampio programma di verifiche sul territorio, che proseguiranno con il coinvolgimento di diversi enti e soggetti istituzionali. Alle attività saranno chiamati a partecipare anche l'Esercito, l'Asl, i gestori delle reti idrica ed elettrica e l'ufficio tecnico comunale.Il sindaco Buonanno: «I controlli arrivano, e con loro le denunce»Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Sant’Antimo, Massimo Buonanno, che ha rivolto un messaggio ai proprietari di immobili che concedono in affitto locali non a norma o senza regolari contratti, favorendo situazioni di sovraffollamento e la presenza di cittadini stranieri che potrebbero risultare irregolari sul territorio.«Lo dico con chiarezza a chi affitta locali non a norma, senza contratti regolari, consentendo il sovraffollamento e favorendo la presenza di extracomunitari che spesso risultano irregolari sul territorio: i controlli arrivano, e con loro le denunce», ha dichiarato il primo cittadino.Buonanno ha infine ringraziato il comandante della Polizia locale, Raffaele Vicchiariello, gli agenti, i funzionari e i militari dell’Esercito che hanno preso parte all'intervento.«Non ci fermiamo, a tutela della sicurezza e della dignità di chi vive nella nostra città», ha concluso il sindaco.