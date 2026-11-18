L'INCIDENTE Investito nei Paesi Vesuviani mentre attraversa

Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118

Mattinata di paura a Torre del Greco, dove un uomo di 80 anni è stato investito mentre attraversava via Nazionale. L'incidente è avvenuto intorno alle 8:15 di mercoledì 18 novembre, a breve distanza dall'intersezione con via San Gennariello, nella zona del quartiere Sant'Antonio.A travolgere il pedone è stata una Fiat 500 condotta da un giovane che, dopo l'impatto, si è immediatamente fermato per prestare assistenza. L'anziano stava attraversando la carreggiata in un punto non lontano dalle strisce pedonali.L'impatto e l'arrivo dei soccorsiSecondo le prime informazioni, l'automobile proveniva dal centro cittadino ed era diretta verso Torre Annunziata. Dai primi riscontri, la velocità del mezzo non sarebbe stata particolarmente elevata.Sul posto sono intervenuti una pattuglia della Polizia Municipale e un'ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all'ottantenne, che al momento dei soccorsi era vigile e orientato.Il trasferimento all'ospedale MarescaDopo le prime valutazioni, l'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Maresca per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.Restano da ricostruire con precisione le circostanze dell'investimento, avvenuto in un tratto particolarmente frequentato di via Nazionale nelle prime ore della mattinata.