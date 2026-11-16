L'INCIDENTE Investito mentre è sul marciapiedi: è grave

L’uomo si stava dirigendo verso il centro commerciale per fare acquisti quando è stato raggiunto dal mezzo a due ruote

Un sabato sera che avrebbe dovuto trascorrere lontano dagli impegni di lavoro si è trasformato in una drammatica emergenza. Christian, 51 anni, originario del Ghana e residente a Marano, è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da uno scooter a Mugnano. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di sabato, in via Pietro Nenni, lungo la Circumvallazione esterna, nella zona che conduce all’area commerciale dell’ex Auchan.L’uomo si stava dirigendo verso il centro commerciale per fare acquisti quando è stato raggiunto dal mezzo a due ruote. L’impatto è avvenuto in uno spazio non destinato al transito dei veicoli. Alla guida dello scooter c’era un ventitreenne, che non ha lasciato il luogo dell’incidente ed è rimasto a sua volta ferito.Due feriti, il 51enne sottoposto a un intervento salvavitaLe conseguenze dello scontro sono state particolarmente pesanti per entrambi. Il giovane motociclista è stato accompagnato all’ospedale San Giuliano di Giugliano, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture.Le condizioni di Christian sono apparse fin da subito molto più preoccupanti. Il cinquantunenne ha riportato gravi traumi ed ematomi e, nel corso della notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per tentare di salvargli la vita. Al momento resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.Sul luogo dell’investimento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mugnano. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto, verificando anche la posizione del conducente e le condizioni del veicolo. Tra gli aspetti da controllare figurano la copertura assicurativa dello scooter e il rispetto delle prescrizioni previste per la circolazione.Il lavoro notturno e la lontananza dalla famigliaChristian svolge da tempo un’attività di vigilanza notturna presso un’azienda che si occupa di rottamazione e recupero dei materiali. Il titolare della ditta ha confermato che il cinquantunenne è regolarmente assunto da molti anni e lavora come guardiano.La sua situazione familiare rende ancora più delicato il momento che sta attraversando: i suoi congiunti vivono in Ghana e, secondo quanto riferito, in Italia non avrebbe parenti in grado di raggiungerlo e assisterlo durante il ricovero. Attorno al suo letto d’ospedale si concentra quindi anche la preoccupazione di chi, sul lavoro, lo conosce e teme per le sue condizioni.Le criticità di via Pietro NenniL’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati alla circolazione in via Pietro Nenni, una zona attraversata ogni giorno da un intenso flusso di veicoli e frequentata da numerose persone dirette verso negozi, attività commerciali e strutture della grande distribuzione.Tra le criticità segnalate dai frequentatori dell’area figurano l’illuminazione non sempre adeguata e comportamenti di guida che possono mettere in pericolo i pedoni. In particolare, viene denunciata l’abitudine di alcuni automobilisti e motociclisti di utilizzare marciapiedi e spazi riservati a chi si sposta a piedi per aggirare le code o evitare rallentamenti.Una condotta che riduce gli spazi di sicurezza e trasforma percorsi destinati ai pedoni in passaggi improvvisati per i veicoli. A questo si aggiungono le segnalazioni relative a merci esposte oltre le aree consentite e alle difficoltà di gestione del traffico nelle ore serali, soprattutto in prossimità di locali e sale giochi.Sono problemi che, secondo le denunce raccolte nella zona, richiederebbero controlli più frequenti e interventi mirati. Intanto, per Christian la priorità resta quella di superare le conseguenze del gravissimo investimento: le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione.