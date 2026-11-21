L'INCIDENTE Investito in bici, muore dopo due settimane di agonia

il conducente del camion si sarebbe inizialmente fermato dopo l’incidente, per poi allontanarsi senza prestare soccorso

È morto dopo circa due settimane di ricovero l’uomo di 70 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ad Afragola il 6 novembre scorso. L’anziano stava percorrendo in bicicletta via Cinque Vie quando, per cause ancora da accertare, è finito contro un camion. Le sue condizioni erano apparse subito molto serie: dopo l’impatto era rimasto a terra e il personale sanitario aveva tentato a lungo di rianimarlo, prima di trasferirlo in ospedale.La morte, avvenuta ieri, apre ora una nuova fase degli accertamenti. Sarà l’esame autoptico, disposto sulla salma sottoposta a sequestro, a fornire elementi utili per stabilire se le lesioni riportate nello scontro siano state determinanti nel decesso.Il camionista si era fermato, poi la fugaSecondo quanto ricostruito finora, il conducente del camion si sarebbe inizialmente fermato dopo l’incidente, per poi allontanarsi senza prestare soccorso al ciclista. A bordo dell’autocarro si trovavano due persone, entrambe italiane e residenti ad Afragola, che sono state identificate e denunciate per omissione di soccorso.La Polizia Locale, guidata dal comandante Antonio Piricelli, era intervenuta sul posto avviando immediatamente le verifiche. Le testimonianze raccolte e gli altri elementi acquisiti hanno consentito agli agenti di risalire in tempi rapidi all’identità dei due occupanti del mezzo.Le indagini della Procura di Napoli NordSulla vicenda è in corso un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha delegato gli accertamenti alla Polizia Locale di Afragola. Gli investigatori dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e valutare le eventuali conseguenze giudiziarie del decesso, compresa una possibile modifica delle contestazioni iniziali.Tra gli aspetti ancora da chiarire c’è la sequenza che ha portato all’impatto. Le prime informazioni riferiscono che il settantenne avrebbe perso il controllo della bicicletta, finendo contro il camion. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora da verificare nell’ambito delle indagini.Sequestrati autocarro e bicicletta, attesa per l’autopsiaDopo i rilievi, gli agenti hanno sequestrato sia il camion sia la bicicletta utilizzata dall'anziano. Anche la salma è stata posta sotto sequestro in vista dell'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.L'accertamento medico-legale dovrà contribuire a stabilire il nesso tra l'incidente del 6 novembre e la morte dell'uomo. Nel frattempo proseguono le verifiche coordinate dalla Procura, mentre resta da definire l'eventuale aggiornamento delle responsabilità contestate ai due uomini che viaggiavano sul camion.