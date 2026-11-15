L'INCIDENTE Investito da uno scooter, è in gravissime condizioni

Anche il centauro ha avuto bisogno di cure ospedaliere

Un impatto violento nel cuore della notte ha provocato il grave ferimento di un pedone a Mugnano di Napoli. L'uomo, un cittadino ghanese di 50 anni, è stato travolto da uno scooter mentre si trovava in via Pietro Nenni. Nell'incidente è rimasto ferito anche il giovane alla guida del veicolo, un 23enne.Le condizioni del pedone sono apparse subito estremamente serie. Dopo l'investimento è stato trasportato all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.Il conducente dello scooter ha riportato fratture multipleAnche il centauro ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Il ventitreenne, coinvolto nello stesso impatto, è stato accompagnato nella medesima struttura sanitaria, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture.La dinamica dello scontro non è ancora stata chiarita e saranno gli accertamenti a stabilire come si siano svolti i fatti e quali circostanze abbiano portato allo scontro tra il mezzo a due ruote e il pedone.Le indagini dei carabinieriSul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli. I militari hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire l'incidente, raccogliere gli elementi utili e chiarire eventuali responsabilità.Resta da accertare, in particolare, la posizione del pedone e dello scooter al momento dell'impatto. Le indagini proseguono mentre entrambi i feriti restano affidati alle cure dei sanitari dell'ospedale San Giuliano.