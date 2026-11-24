L'INCIDENTE Investita con il suo cane mentre attraversa sulle strisce pedonali

Alla guida della vettura c'era un uomo che, dopo l'incidente, si è fermato per prestare assistenza

Ancora un incidente stradale in via Petrarca, a Posillipo, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al proprio cane. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 14.30: un'auto scura avrebbe travolto entrambi, sbalzandoli in aria e facendoli ricadere sull'asfalto a diversi metri di distanza.Il cane si è rialzato subito, ma ha iniziato a piangere, probabilmente per lo spavento e per il dolore. Anche l'animale ha riportato conseguenze nell'impatto ed è stato accompagnato in una clinica veterinaria, dove è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l'entità delle lesioni.La donna, invece, è stata inizialmente soccorsa da alcuni passanti e successivamente dal personale della Croce Rossa, che si trovava a transitare lungo la strada. Considerate le sue condizioni, è stato richiesto anche l'intervento di un'ambulanza. La vittima avrebbe riportato contusioni alle gambe e alla testa.Alla guida della vettura c'era un uomo che, dopo l'incidente, si è fermato per prestare assistenza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare gli accertamenti e ricostruire la dinamica dell'investimento. Tra gli aspetti da verificare vi è anche la velocità del veicolo: secondo le prime ricostruzioni, l'auto potrebbe procedere a velocità sostenuta.Via Petrarca, cresce la preoccupazione dei residentiL'episodio riaccende l'allarme sulla sicurezza stradale in via Petrarca. Negli ultimi mesi, in particolare dalla scorsa estate, il tratto di strada a Posillipo è stato teatro di diversi incidenti, alimentando le proteste dei residenti, che chiedono da tempo interventi per rendere la circolazione più sicura e ordinata.A farsi portavoce delle richieste del quartiere è il consigliere comunale di Forza Italia Gennaro Demetrio Paipais, che proprio ieri, durante una seduta del Consiglio comunale, è tornato a sollecitare misure concrete per prevenire nuovi investimenti.«Nonostante le nostre numerose segnalazioni si registra l'ennesima vittima a via Petrarca così come accade anche in via Pietro Castellino ed in piazza Garibaldi», ha dichiarato Paipais, richiamando l'attenzione sulla necessità di affrontare il problema della sicurezza stradale con una strategia più ampia.Il consigliere ha ricordato il finanziamento degli attraversamenti pedonali rialzati ottenuto attraverso un proprio maxiemendamento di bilancio, ma ha sottolineato che gli interventi non possono limitarsi a singole strade o situazioni di emergenza.La richiesta di un piano per la mobilità e la sicurezzaNel suo intervento, Paipais ha evidenziato la necessità di una pianificazione complessiva della mobilità cittadina, che preveda attraversamenti pedonali rialzati, isole salvagente e un potenziamento dell'illuminazione pubblica.«A dieci anni dalla legge sull'omicidio stradale, ancora manca un piano urbano della mobilità sostenibile», ha osservato il consigliere, chiedendo che le criticità vengano affrontate in modo organico e non soltanto dopo incidenti o segnalazioni dei cittadini.«Non dobbiamo attendere vittime stradali o singole segnalazioni per poi intervenire ma è indispensabile una visione complessiva di tutte le aree per potenziare la sicurezza stradale nelle aree più critiche», ha aggiunto.Tra le altre zone per le quali sono stati sollecitati interventi figurano via Orazio, in particolare nei pressi di un istituto scolastico, via Stazio, via Antignani, via Fragnito e via Pietro Castellino.Paipais ha infine rilanciato la proposta di un Consiglio comunale monotematico dedicato alla sicurezza stradale, chiedendo il coinvolgimento di associazioni, comitati e tecnici. L'obiettivo è individuare soluzioni condivise per ridurre i rischi per pedoni e automobilisti e intervenire sulle strade considerate più pericolose prima che si verifichino nuovi incidenti.