SOCCORSI Intossicata dal monossido di carbonio e salvata in camera iperbarica

Una volta presa in carico dai sanitari è stata sottoposta a un trattamento di tre ore

Una donna gravemente intossicata dal monossido di carbonio è stata salvata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La paziente, residente a Potenza, era stata inizialmente ricoverata all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano, ma le sue condizioni avevano reso necessario il trasferimento nel nosocomio salernitano, dove è disponibile il trattamento in camera iperbarica.La donna è arrivata al Ruggi in condizioni particolarmente serie. Una volta presa in carico dai sanitari, è stata sottoposta a un trattamento di tre ore nella camera iperbarica, fondamentale nel percorso terapeutico per contrastare gli effetti dell'intossicazione.Il miglioramento dopo il trattamentoLa tempestività dell'intervento e il protocollo terapeutico adottato hanno consentito un rapido miglioramento delle condizioni cliniche della paziente. Dopo la prima seduta di tre ore, la donna ha effettuato altri cinque trattamenti di consolidamento, prima di essere dimessa in tempi brevi.A comunicarlo è stata la Direzione dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, che ha sottolineato il risultato raggiunto grazie alla collaborazione tra le strutture sanitarie e alla disponibilità del servizio specialistico.La rete di emergenza oltre i confini della CampaniaNella nota diffusa dall'azienda ospedaliera viene evidenziato anche il ruolo della Camera Iperbarica del Ruggi nella rete di urgenza ed emergenza sanitaria.«L'intervento dimostra come la rete di urgenza ed emergenza della Camera Iperbarica del Ruggi copra non solo il territorio salernitano e la relativa provincia, ma anche la Basilicata e gran parte della Calabria», si legge nella comunicazione.Il caso della paziente trasferita da Potenza rappresenta dunque un esempio della funzione sovraregionale del servizio, che consente di accogliere anche persone provenienti da territori limitrofi quando è necessario ricorrere a trattamenti specialistici non disponibili nella struttura di primo ricovero.