CRIMINALITA' Inseguono fidanzati per chilometri e rapinano collanina e Rolex

Prima di allontanarsi, uno degli aggressori avrebbe puntato una pistola alla testa del ragazzo, pronunciando la frase: «Ti devo sparare».

Nell’inchiesta sul gruppo riconducibile a Mattia Perfetto emerge la vicenda di due fratelli accusati di vivere di truffe sul web, ai quali sarebbe stato chiesto di versare somme periodiche. Dopo un confronto con la madre, sarebbe scattata la spedizione punitiva: inseguimento, rapina di gioielli e minacce di morte.Nemmeno chi, secondo le indagini, si sarebbe procurato denaro attraverso le truffe online sarebbe stato escluso dalle richieste estorsive del gruppo camorristico attivo a Pianura. Nell’ordinanza eseguita dalla Polizia di Stato mercoledì 4 novembre, una parte della ricostruzione riguarda proprio la pretesa di imporre pagamenti a due fratelli del quartiere, ritenuti coinvolti in attività fraudolente sul web.La vicenda, ricostruita soprattutto attraverso le intercettazioni, avrebbe avuto un'escalation: da una prima trattativa sui soldi da consegnare si sarebbe passati alle minacce e poi a un'aggressione culminata con una rapina. Al centro del racconto c'è un giovane che, stando agli atti, sarebbe stato inseguito insieme alla fidanzata e minacciato con una pistola.La richiesta di denaro e il tentativo di mediazioneSecondo quanto emerge dall'inchiesta, il gruppo riconducibile a Mattia Perfetto avrebbe chiesto ai due fratelli mille euro a settimana. Il giovane avrebbe manifestato una disponibilità a contribuire, ma contestando l'entità e soprattutto il carattere obbligatorio del pagamento.Nelle conversazioni intercettate avrebbe auspicato una somma più contenuta, definita «una cosa col cuore», proponendo una ricarica «al 50», cioè pari alla metà di quanto richiesto, senza però accettare cifre e scadenze imposte.Il 24 luglio 2025 Perfetto avrebbe affrontato la questione parlando con la madre dei due ragazzi. In quella conversazione le avrebbe detto che i figli «non si stanno comportando bene», chiedendo mille euro al mese e facendo riferimento alle somme settimanali che, a suo dire, sarebbero state versate dagli altri truffatori della zona. Nello stesso dialogo avrebbe manifestato l'intenzione di passare a modi più aggressivi, dichiarandosi pronto a comportarsi «malamente».L'inseguimento da Soccavo a FuorigrottaLa fase successiva sarebbe arrivata il 27 novembre 2025. In quella data il giovane avrebbe raccontato a Massimiliano Santagata di essere stato aggredito da alcune persone ritenute vicine al gruppo Perfetto.Il racconto riferito agli investigatori descrive un inseguimento iniziato a Soccavo e proseguito fino a Fuorigrotta, mentre il ragazzo si trovava in auto con la fidanzata. La fuga sarebbe terminata con un incidente: entrambi sarebbero finiti a terra e sarebbero stati derubati.La collanina e il Rolex da 20mila euroSecondo la versione riportata dal giovane, gli aggressori gli avrebbero sottratto una collanina, mentre alla fidanzata sarebbe stato portato via un Rolex Submariner modello «Chiara Ferragni», il cui valore sarebbe stato stimato in circa 20mila euro.La scena sarebbe stata accompagnata da una minaccia particolarmente grave. Prima di allontanarsi, uno degli aggressori avrebbe puntato una pistola alla testa del ragazzo, pronunciando la frase: «Ti devo sparare». La minaccia sarebbe avvenuta davanti alla compagna.La ricostruzione contenuta nell'ordinanza si inserisce nell'indagine sul gruppo attivo nel quartiere napoletano, colpito dal provvedimento eseguito dalla Polizia di Stato il 4 novembre. Le circostanze descritte sono oggetto dell'impianto accusatorio e dovranno essere verificate nel corso del procedimento: le responsabilità delle persone coinvolte non possono considerarsi accertate in via definitiva.