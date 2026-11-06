IL ROGO Incendio nel parco residenziale, bruciano 13 auto

L’allarme è scattato poco prima delle 5, quando il complesso residenziale era ancora immerso nel buio

Incendio poco prima delle 5 in via Papa Giovanni XXIII, a ridosso del rione 219. Le fiamme si sarebbero propagate da un’automobile agli altri mezzi parcheggiati. Nessun ferito, ma l’area è stata sequestrata: non esclusa la pista dolosa.Il rogo sorprende i residenti all’albaTredici veicoli divorati dalle fiamme e due nuclei familiari costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. È il bilancio dell’incendio scoppiato nelle prime ore del mattino all’interno dei garage del Parco Queen, in via Papa Giovanni XXIII a Melito, nei pressi del rione 219.L’allarme è scattato poco prima delle 5, quando il complesso residenziale era ancora immerso nel buio. In pochi minuti il fuoco ha coinvolto auto, motocicli e scooter, provocando danni ingenti ai mezzi custoditi nei locali.Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiammeSul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Scampia, impegnati a lungo nelle operazioni di spegnimento e nelle successive attività per rendere sicura la zona interessata dal rogo.La situazione ha richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Presenti i Carabinieri della Tenenza di Melito e gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dalla comandante Maria Rita Papa.Gli operatori della Municipale hanno proceduto all’identificazione dei proprietari dei veicoli danneggiati. L’area è stata interdetta e sottoposta a sequestro, così da permettere gli accertamenti e le verifiche sulle condizioni di sicurezza.Due famiglie fuori casa, nessun feritoPer precauzione è stata disposta l’evacuazione di due famiglie residenti nello stabile. Una misura adottata in attesa dei controlli necessari dopo l’incendio e per evitare rischi agli occupanti.Non risultano persone ferite. Resta però pesante il bilancio dei danni materiali: tredici mezzi sono stati raggiunti e distrutti dal fuoco.Da dove è partito l’incendio? Non esclusa l’origine dolosaLe cause sono ancora da stabilire. Una prima ricostruzione indica che il rogo potrebbe essere iniziato da un’automobile, per poi estendersi rapidamente agli altri veicoli parcheggiati nei garage.Gli investigatori non hanno al momento escluso alcuna pista, compresa quella di un possibile incendio doloso. Saranno gli accertamenti a chiarire se si sia trattato di un evento accidentale oppure di un gesto intenzionale.L’attenzione resta concentrata sull’area sequestrata, dove dovranno essere ricostruiti l’origine e lo sviluppo delle fiamme che hanno colpito il complesso residenziale nelle prime ore della giornata.