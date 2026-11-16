IL PANICO Incendio in ospedale, arrivano i pompieri

La presenza di fumo ha fatto scattare le procedure di emergenza e richiesto l’arrivo dei pompieri

Un incendio ha interessato nel pomeriggio di domenica alcuni locali dell’ospedale San Giuliano di Giugliano, facendo scattare l’allarme all’interno della struttura sanitaria. Il rogo si è sviluppato in un ambiente tecnico al primo piano, nella zona del reparto di Terapia del dolore. Il fumo sprigionato ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto l’ospedale per spegnere le fiamme e impedire che potessero propagarsi ad altri spazi.L’emergenza è stata gestita senza conseguenze per le persone: al momento dell’incendio, infatti, il reparto era chiuso per la giornata festiva e nessun paziente né operatore sanitario è rimasto coinvolto direttamente.Il rogo nel vano tecnico e l’intervento dei soccorritoriSecondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe interessato le batterie custodite all’interno del locale tecnico. La presenza di fumo ha fatto scattare le procedure di emergenza e richiesto l’arrivo dei pompieri, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano, impegnati nella gestione della viabilità. Per consentire alle squadre di soccorso di lavorare senza ostacoli, la circolazione in via Basile è stata interdetta e il traffico regolato dagli operatori.Danni agli ambienti utilizzati per le terapieA fornire ulteriori aggiornamenti è stato il sindaco Diego D’Alterio, che ha raggiunto l’ospedale per seguire direttamente l’evoluzione della situazione. In un messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha confermato che l’incendio non ha provocato disagi ai pazienti ricoverati, ma ha precisato che le conseguenze hanno interessato anche gli spazi destinati alle attività sanitarie programmate.«I Vigili del Fuoco hanno appena domato un incendio al primo piano dell’ospedale di Giugliano. Sono sul posto per verificare personalmente l’evolversi della situazione», ha scritto D’Alterio, spiegando che le fiamme hanno coinvolto alcuni locali tecnici.Il problema riguarda anche gli ambienti nei quali si svolgono le sedute mattutine di terapia del dolore e di dialisi. Secondo quanto comunicato dal sindaco, questi spazi non potranno essere utilizzati a partire da domani e dovranno essere sottoposti a un intervento di bonifica prima di tornare disponibili.Allertata l’Asl Napoli 2 Nord per il ripristinoL’amministrazione comunale ha già coinvolto l’Asl Napoli 2 Nord, chiamata a organizzare gli interventi necessari per recuperare gli ambienti danneggiati e ripristinarne le condizioni di sicurezza. L’obiettivo, ha assicurato il sindaco, è ridurre il più possibile i tempi per la ripresa delle attività.D’Alterio ha inoltre ringraziato i Vigili del Fuoco per la tempestività dell’intervento, la Polizia Municipale per il supporto alla gestione della strada e gli operatori di Teknoservice, arrivati sul posto per occuparsi della rimozione dei materiali interessati dall’incendio, comprese diverse batterie.Accertamenti sulle cause dell’incendioResta da chiarire che cosa abbia innescato il rogo. Le cause sono ancora al vaglio degli organi competenti e potranno essere definite soltanto dopo il completamento dei rilievi tecnici.Nel frattempo, la priorità è rappresentata dalla bonifica dei locali e dalla verifica delle condizioni degli spazi coinvolti, così da consentire all’azienda sanitaria di programmare il ripristino delle attività di terapia del dolore e dialisi. Il bilancio, al momento, non registra feriti, ma l’incendio ha provocato danni che avranno ripercussioni sull’utilizzo di alcuni ambienti ospedalieri.