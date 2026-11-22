L'INCIDENTE Inaugurata la piazza, ma le sedute sono rotte e una donna finisce in ospedale

Un episodio che ha interrotto il clima di festa e acceso le prime polemiche

Due sedute si sono rotte durante la cerimonia di inaugurazione della nuova piazza San Francesco, a Cava de’ Tirreni, coinvolgendo alcuni cittadini presenti all'evento. Una donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti dopo aver riportato un trauma. Un episodio che ha interrotto il clima di festa della mattinata e acceso le prime polemiche proprio nel giorno della restituzione alla città di uno dei suoi luoghi simbolo.Le sedute interessate dal cedimento si trovano sul lato occidentale della piazza e sono state immediatamente interdette. Il sindaco Raffaele Giordano ha espresso dispiacere per quanto accaduto e ha spiegato di essersi recato personalmente in ospedale per verificare le condizioni delle persone coinvolte e manifestare la propria vicinanza.«Sono profondamente dispiaciuto per lo spiacevole episodio», ha dichiarato il primo cittadino, assicurando che saranno effettuati tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e individuare eventuali provvedimenti.L'inaugurazione davanti a una piazza gremitaL'incidente ha fatto da contraltare a una giornata attesa da tempo dalla comunità metelliana. La nuova piazza San Francesco è stata inaugurata ieri mattina davanti a numerosi cittadini, con una cerimonia che ha segnato la restituzione dello spazio pubblico alla sua funzione storica e monumentale, dopo la rimozione delle aree destinate alla sosta delle automobili.Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco Giordano, accompagnato dai figuranti dell'Associazione Trombonieri, Sbandieratori e Cavalieri. Dopo la benedizione impartita dai frati francescani del complesso conventuale cinquecentesco, si è svolto un brindisi con le autorità e i residenti.Un progetto nato oltre dieci anni faNel suo intervento, Giordano ha ricostruito il lungo percorso amministrativo che ha portato alla riqualificazione, sottolineando il contributo delle diverse amministrazioni che si sono succedute alla guida della città.L'idea risale all'iniziativa dell'allora fra' Luigi Petrone, maturata dopo la ricostruzione post-terremoto della chiesa di San Francesco. Il progetto prese forma durante il mandato del sindaco Marco Galdi, che affidò la progettazione allo studio dell'architetto Emilio Maiorino. Nel 2018, con l'amministrazione Servalli, furono intercettati i finanziamenti del Pnrr e avviati i lavori per la piazza e per il parcheggio interrato sottostante.«È una giornata storica per Cava de’ Tirreni», ha affermato Giordano, ringraziando i predecessori Marco Galdi e Vincenzo Servalli per aver concepito, finanziato e portato avanti l'intervento. Il sindaco ha inoltre invitato i cittadini a prendersi cura del nuovo spazio, sottolineando la necessità di proteggerlo da atti vandalici e comportamenti che possano comprometterne il decoro.Piazza aperta, ma i lavori non sono ancora completatiLa cerimonia ha riguardato esclusivamente la parte superficiale della piazza. Restano infatti da completare alcuni elementi del progetto, tra cui il parcheggio interrato, la fontana e il ripristino dell'antica croce.La rottura delle due sedute ha però segnato la giornata inaugurale, facendo emergere interrogativi sulle cause del cedimento e sulle condizioni delle strutture. Gli accertamenti annunciati dal Comune dovranno chiarire quanto avvenuto e consentire di valutare gli interventi necessari.