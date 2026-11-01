In giro con un bisturi in tasca, bloccato

Nel corso dell'attività è stato denunciato un uomo trovato in possesso di circa 15mila euro in contanti, sei carte di pagamento e uno smartphone

Operazione dei militari nei quartieri di Fuorigrotta e rione Traiano. Denunciato un uomo trovato con circa 15mila euro in contanti, sei carte di pagamento e uno smartphone ritenuti di provenienza illecita. Undici persone dovranno rispondere di violazione di sigilli.Controlli dei Carabinieri nei quartieri napoletani di Fuorigrotta e rione Traiano, dove i militari hanno effettuato una serie di verifiche che hanno portato a diverse denunce, sequestri e sanzioni.Nel corso dell'attività è stato denunciato un uomo trovato in possesso di circa 15mila euro in contanti, sei carte di pagamento e uno smartphone. Il materiale, ritenuto di provenienza illecita, è stato sottoposto a sequestro.Undici persone denunciate per violazione di sigilliTra gli interventi effettuati dai Carabinieri, anche quello relativo a una palazzina del rione Traiano, dove undici persone avrebbero occupato alcuni locali sottoscala per utilizzarli come abitazione.Per loro è scattata la denuncia per violazione di sigilli.Coltello a serramanico e bisturi: denunciato un giovaneNel corso dei controlli, un giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un bisturi.Per il ragazzo è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi.Un'altra denuncia ha riguardato un uomo sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.Identificate 164 persone e controllati 95 veicoliL'attività dei Carabinieri ha interessato anche la circolazione stradale e il controllo del territorio.Nel complesso, i militari hanno identificato 164 persone e ispezionato 95 veicoli.Sono state inoltre contestate 26 violazioni al Codice della strada e sequestrati 10 veicoli.I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto all'illegalità svolte dai Carabinieri nei quartieri cittadini, con particolare attenzione alla sicurezza, alla circolazione stradale e al rispetto delle norme.